Как я с полицией ловила своего жениха – американского «генерала»

Одинокий, вдовый 55-летний мужчина искал серьезную, порядочную и романтичную женщину в России, чтобы жениться и жить счастливо вместе до самой смерти

Два месяца назад мне написал некто, назвавшийся Тони Брайтом, американским генералом из миротворцев в Афганистане. Одинокий, вдовый 55-летний мужчина искал серьезную, порядочную и романтичную женщину в России, чтобы жениться и жить счастливо вместе до самой смерти. В США «генерал» возвращаться не хотел, потому что «Пентагон может опять заставить служить, а я устал от войны». Увидев мой профиль в сети «Мой мир» и потеряв голову от моей красоты, «генерал» почуял, что он нашел свою судьбу!

Но мне известно, что сотни, если не тысячи, россиянок обмануты подобными прохиндеями. Схема проста: сначала – красивые любовные письма, а потом – дорогая, я попал в беду, дай денег. И сердобольные дамы переводят миллионы этим мошенникам, не чуя подвоха. Потому я вцепилась в Тони всей своей журналистской хваткой, назвавшись хозяйкой деревенского магазина, и не скупилась на ответные «любовные чувства». «Генерал» осыпал меня в письмах комплиментами, просил присмотреть самое роскошное свадебное платье. «Наше торжество будет самым богатым в твоей деревне, - писал жених. - Встреча с тобой послана Богом».

Потом он якобы отправил мне с дипломатом ООН чемодан, набитый почти двумя миллионами долларов. «Дипломат» - подельник Тони позвонил мне с московского номера и попросил 3 700 долларов за растаможку чемодана на российской границе. Тут я «включила дуру», написав Тони, что «дипломат явно мошенник, сердцем чую»!

Далее «генерал» сообщил, что его не пускают в Россию из Афганистана, потому он полетел ко мне через Того. Там у него случилась проблема и нужно срочно 1 750 долларов на такой-то счет. Но я «усилила дуру», заявив, что кроме счета Сбербанка ничего не понимаю. И он пошел на риск — прислал мне счет своей карты Сбербанка! Теперь поймать «моего генерала» было делом одного часа. Тут же звоню в областное ГУВД в Кирове, куда я подала заявление на мошенника, будучи там в командировке.

Мою «любовную историю» с «генералом» я в Кирове пересказывала разным полицейским уж много раз. Предоставила им электронные адреса, номера телефонов, скайп «жениха». И наконец – номер карты Сбербанка! Звоню им опять, а те отвечают, что мое заявление они переправили в один из райотделов. Звоню туда.

В США «генерал» возвращаться не хотел, потому что «Пентагон может опять заставить служить, а я устал от войны»

- Ваше заявление к нам еще не поступало, - ответил дежурный. - Когда оно было отправлено? 3 августа? А сейчас – 5? Оно к нам неделю идти будет по почте. Приезжайте сами к нам.

Ну я поехала. Тони тем временем прислал письмо о любви и тоске по мне, как единственной женщине «освещающей его темный путь ярким лучом надежды» и ждал денег.

Полтора часа провела в отделе, пообщалась с двумя оперативниками. С одним мы беседовали в сырой комнате для арестантов. Маленькое зарешеченное окошко, стол, заляпанный краской для отпечатков пальцев, противный запах. Мою речь полицейский взялся записывать от руки!

- Мы так долго с Вами будем общаться, - говорю я. – Давайте я вам свое заявление перекину с компа.

- Не положено, - ответил он.

Мы говорили около получаса, потом он почему-то решил, что объяснение с меня должен взять дежурный по отделу.

Усталый, замотанный дежурный на автомате набивал в компьютер все, что я в красках рассказывала ему по телефону через окно. И похоже не очень-то понимал суть дела. Детали нашей интимной переписки его явно не волновали. Он только спросил зачем-то, есть ли у меня 1 750 долларов, которые просил «генерал» и собираюсь ли я эти деньги «генералу» отправлять? Зато меня с любопытством слушали другие посетители отдела полиции, толпившиеся в приемной.

Наш журналист Наталия Варсегова не теряет надежды вычислить мошенника

- Баба чокнутая! – слышу за спиной мужской сиплый голос. – Генерал ее любит, а она на него заяву пишет.

- Может, он и не генерал? – отвечает женский голос.

- Может и не генерал, но зато как любит!

- А теперь вы поедете в отдел по борьбе с мошенничеством, - сказал мне дежурный. - Это на другую сторону города.

- Зачем? – удивилась я.

- Мы с мошенниками не работаем.

- Так зачем вы меня тут дважды опросили?!

- Так положено. А вообще зачем вы к нам пришли?

- Ну здрасте. Мошенника ловить!

- Все мошенники на Украине, – попрощался со мной дежурный. - Как мы их там поймаем?

«Дорогая, ты заставляешь мое сердце таять и наполнять его любовью, - гласило еще одно письмо от генерала. – Напиши, когда ты пришлешь деньги».

Тони, не до тебя сейчас. Еду в такси на другой конец города в отдел по борьбе с мошенничеством. И очень надеюсь, что все же тебя поймают, мразь ты этакая!

Скрин переписки в скайпе

В очереди на прием я – девятая! Впереди меня заплаканная женщина. Лет 65 на вид. Работает помощницей воспитателя в детском саду. Перевела мошенникам 1,1 млн рублей! Три дня ее разводили по схеме: «Ваши деньги прямо сейчас (!) снимает с вашей кредитной карты сотрудник банка. Мы как служба безопасности хотим его поймать с вашей помощью». Женщину убедили, что нужно взять несколько кредитов, перевести их на такой-то счет и ни в коем случае никому не рассказывать об этой секретной операции. Очнулась жертва, когда было уже поздно.

- Сама, своими руками такую сумму мошенникам подарила, - рыдает несчастная. – Теперь ни пенсии моей, ни зарплаты не хватит даже на ежемесячный платеж по этим кредитам. Ой, что же я наделала!

Я не кровожадная, но с удовольствием бы сейчас покарала этих подонков. За мной - еще одна жертва. Ухоженная молодая женщина.

- Тысячи раз читала и слышала о подобных разводах, - говорила она. - Но когда позвонили с московского номера и встревоженно, очень убедительно заявили, что с моего счета прямо сейчас (!) уводят деньги, с перепугу продиктовала данные своей банковской карты. Все деньги со счета тут же улетучились.

Наслушавшись этих историй, я еще больше убедилась, что таких как мой Тони нужно вычислять, ловить и давить. А потому мне надо держать его на привязи, пока полицейские работают. И тогда я написала ему шок-письмо:

«Дорогой, прости, что долго не отвечала. Попала я в беду. Вчера я приехала из города. Захожу в ограду, а на крыльце сидит мой бывший муж. Злой и пьяный. Не дам, говорит, тебе брачеваться с американцем твоим! Не доставайся же ты никому! Схватил меня, связал руки. Забрал мое ружьишко и сутки на прицеле держал. Тони, ты не представляешь, как я плакала и думала в эти часы о тебе — какую боль моему Тони доставит моя безвременная кончина. Хорошо, что сегодня днем ко мне решила зайти подруга Зина. Она и вызвала полицию, его арестовали, а я сейчас сижу в участке, даю показания. Любовь моя, я получила данные сбербанка. Утром отправлю деньги тебе».

Скрин изображения Тони во время разговора по скайпу

Тони тут же ответил:

«Дорогая, ты должен понять, что с утра я слишком беспокоился о тебе, думая, если что-то случилось с тобой. Надеюсь, к настоящему времени у тебя все в порядке но вы должны сказать полиции предупредить вашего бывшего, чтобы оставить вас в покое. Пожалуйста, моя любовь, большое спасибо, пожалуйста, завтра утром попробуйте отправить деньги. Ничто в моей жизни никогда не значило для меня так много, как ты. Я тебя люблю».

В полиции я уже часа четыре.

- Где у вас туалет?

- А вот постучите в ту железную дверь.

На стук открыл надзиратель. Туалет в изоляторе для арестантов. Иду мимо камер с решетчатыми дверьми. Тут и там за решетками лежат и сидят на нарах неприятные личности. Бррр!

В отделе по борьбе с мошенничеством все мои данные на «генерала» очень пригодились. Оперативник, а потом следователь записали явки-пароли, отметив, что самое ценное – это банковские реквизиты. Опер, словно на концерте Петросяна, хохотал над нашей перепиской: «Вы уж простите, что смеюсь. В моей практике такое впервые!»

- Что мне делать с Тони? Продолжать переписку? – спросила я.

Тони писал, что не пьет и не курит, прикрепив к письму это фото.

- Как хотите. Нам без разницы.

В полночь меня наконец выпустили из отдела, где я провела 6 часов. Из них около четырех в очереди. У борцов с мошенничеством работы завал, каждый день сюда приходят десятки пострадавших. Шансов, что преступников поймают, практически нет. Слишком ловко используют они новые технологии. А потому люди, берегите себя и свои деньги.

А наутро мне пришло письмо от некоего Реймонда Джерри с адреса «raymond jerry <danniedhop@gmail.com>:

Привет наталья,

Как жизнь с тобой? Какая сегодня погода в вашей стране? Я рад написать вам это скромное письмо, потому что хочу выразить свою заинтересованность в вас, я был в вашем профиле пару раз и не смог устоять перед моим желанием дружить с вами. Я ищу серьезную, честную, преданную и романтичную женщину, чтобы звонить мне и любить ее до конца моих дней. Я хочу женщину, которая добросердечна и консервативна.

Я жду Вашего ответа

С уважением, Рэймонд Джерри»

Хотелось ему ответить: «Дорогой Реймонд, давай без церемоний. Пиши сразу, сколько надо денег и куда перечислять?», но я отправила письмо в корзину.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Пока полицейские ищут Тони, я провела свое расследование. Если верить сообщениям жертв, то мужчину, который смотрел на меня с присланных фотографий и слал воздушные поцелуи, зовут Свен Генрих. Живет в Германии. Он якобы не при делах, в интернет не заходит и не ведает, что творят от его лица мошенники. Видео, которое я видела по скайпу во время разговора, запись. Ее специально запускают в плохом качестве. Голос Свена отключен, но как бы от его лица с жертвой разговаривает другой. Если это правда, то я прошу моих читателей помочь мне с поисками Свена, у которого, как мне кажется, есть все шансы выиграть миллионные иски у мошенников за использование его фото и видео. Если вы что-то знаете об этом человеке, пишите: konata@kp.ru.

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