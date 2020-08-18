Ученые нашли главное уязвимое место коронавируса: ждать ли нам теперь спасительного лекарства

Исследователи, по их словам, нашли Ахиллесову пяту, или одно из главных уязвимых мест нового коронавируса Фото: Мария ЛЕНЦ

Ученые Школы молекулярной инженерии при Чикагском университете (США) обнародовали вдохновляющую новость. Исследователи, по их словам, нашли Ахиллесову пяту, или одно из главных уязвимых мест нового коронавируса. На научном языке эта мишень называется протеаза Mpro, она задействована в механизме, связанном с репликацией («размножением») вируса в организме.

Исследователи заявили, что в протеазе обнаружен ранее не изученный участок, который может стать точкой приложения для эффективных лекарств против COVID-19. И сразу же предложили решение: использовать для борьбы с коронавирусной инфекцией лекарственную молекулу под названием эбселен, Ebselen (2-Phenyl-1,2-benzoselenazol-3-one). На сегодня известно, что эта молекула исследуется также в качестве средства для лечения потери слуха, шума в ушах и биполярного расстройства.

Может ли такая находка открыть нам путь к скорому появлению спасительного лекарства от коронавируса? Об этом мы спросили известного вирусолога, директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктора медицинских наук, члена-корреспондента РАН Александра Лукашева.

- Протеаза, а также полимераза, это ферменты, которые различные вирусы используют для репликации, то есть размножения в организме «хозяина». Они являются давно и хорошо известными мишенями лекарственной терапии для многих вирусов. Подобрать молекулу, которая влияет на эти ферменты и замедляет размножение вируса, лишь первый шаг большого пути. Здорово, что такую молекулу нашли, но дальше нужно соблюсти еще много условий. Такая молекула должна иметь низкую токсичность, хорошие свойства при введении в организм — правильно распределяться, метаболизироваться. Она должна быть доступной в производстве. Кроме соответствия всем этим параметрам, нужно пройти клинические исследования 1, 2 и 3-й фазы, которые занимают не меньше года и стоят миллионы долларов.

Опыт других лекарств показывает, что вероятность не пройти каждый следующий этап составляет 90%. Думаю, в целом шанс, что новое открытие доведет до появления лекарства от коронавируса в аптеке, равен примерно одной десятой процента. Но в любом случае это полезная находка, чем больше будет таких подвижек в изучении SARS-CоV-2, тем ближе будет человечество к способности взять под контроль новую инфекцию.

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