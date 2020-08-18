В Нью-Йорке атаковано Генконсульство России. Госдеп США и полиция Нью-Йорка бездействуют

10 августа неизвестный белый мужчина начал забрасывать увесистыми камнями окна и автомобили, стоящие у служебного входа в дипмиссию Фото: Алексей ОСИПОВ

Комплекс Генерального консульства Российской Федерации в Нью-Йорке на протяжении последних дней подвергается методичным каменным атакам.

10 августа неизвестный белый мужчина начал забрасывать увесистыми камнями окна и автомобили, стоящие у служебного входа в дипмиссию, предназначенного для сотрудников и членов их семей. По счастливой случайности никто не пострадал.

Наряд полиции, прибывший с опозданием, задержал нарушителя порядка. Дипломатов заверили, что он будет арестован и привлечен к ответственности.

Но уже через несколько часов тот же человек был замечен с камнями в руках у здания, в котором находится Постоянное представительство нашей страны при ООН.

В Нью-Йорке неизвестный закидывает камнями Генконсульство России Фото: Алексей ОСИПОВ

Булыжные атаки на Генконсульство продолжились 13 августа, были разбиты стекла еще нескольких автомобилей. Записи камер видеонаблюдения подтвердили, что камни прицельно бросает все тот же мужчина. Причины, по которым он продолжает оставаться на свободе и создавать реальную угрозу жизням людей, неизвестны

Как сообщил «КП» Генеральный консул Российской Федерации в Нью-Йорке Сергей Овсянников, повторные обращения в полицию Нью-Йорка остались без ответа. Равно как и нота Посольства нашей страны в США в американский Госдеп. В ней говорится, что жизням и здоровью российских дипломатов, работающих в Нью-Йорке, угрожает реальная и серьезная опасность.

Легко представить себе, какой бы шум поднялся, если бы камень кто-то из россиян бросил на автомобиль или в голову американца, работающего, например, в Екатеринбурге или Владивостоке. Но принцип взаимности наши дипломаты используют для других, более гуманных целей.