"Не по возрасту!": у поклонников перехватило дух от вида раздетой певицы Натали

Певица Натали активно ведет блог и делится с поклонниками секретами молодости и красоты Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Певица Наталья Рудина, известная под псевдонимом Натали, в свои 46 лет выглядит как школьница. Многодетная мама может похвастаться молодым лицом и шикарной фигурой. На днях она решила продемонстрировать поклонникам свою подтянутую фигуру, раздевшись в кадре.

Певица Натали активно ведет блог и делится с поклонниками секретами молодости и красоты. На одном из последних снимков исполнительница хита "Ветер с моря дул" предстает в пикантном виде. Из одежды на ней - большая ракушка, которая прикрывает грудь. "Со своим российским менталитетом говорю, уж, не по возрасту мне так обнажаться... Режиссер так не считает", - подписала она эффектный кадр.

У поклонников от вида раздетой артистки дух перехватило. Фанаты отметили, что Натали выглядит очень юной. "Выглядите лучше, чем многие 17-летние девчонки", "Боже, какая красавица", "Фигура - блеск! Вы настоящая русская красавица!", "Шикарная Натали", - восхищенно отреагировали фанаты.

Не так давно певица рассказала, как ей удается сохранять молодость. "Недавно сделала процедуру для лица с использованием полидиоксаноновых нитей. Их применяют при операциях на сердце и мышцах. Эти нити через шесть недель рассасываются, а на их месте образуется плотный коллаген. Он и держит лицевые мышцы в тонусе. Первые три дня после этой модной процедуры я выглядела так, будто меня очень сильно побили. Зато потом резко помолодела и похорошела!", - цитируют артистку 7 Дней.

Но на этом ее эксперименты не заканчиваются. "Я регулярно применяю ботокс. И не забываю об уколах с гиалуроновой кислотой. Мне нравится, что после этих глубоких процедур сразу виден эффект. Но только серьезные процедуры дают быстрый результат, что мне и нравится. Сделала и побежала", - откровенничает звезда 90-х.

Вокалистка больше 20 лет не ест мясо. "Мне в какой-то момент показалось, что я жую бумагу, а не мясо. Вкус перестал нравиться, да и переваривать его было тяжело. На завтрак могу съесть йогурт или простоквашу, добавив туда изюм, семена льна и овса, мед. Люблю яйца всмятку. Например, мой обед может состоять из листа салата и яйца. Кстати, я научилась «питаться» ароматами. Все очень просто: закрываешь глаза, вдыхаешь запах еды, наслаждаешься, представляешь себе блюдо, от которого исходит такой аромат. И возникает ощущение, что ты уже пообедал", - хвастается знаменитость.

Ее главный совет по похудению - хочешь сбросить лишний вес - уменьши порции. А еще она каждый день ест семечки. "Небольшая порция семечек заменяет мне полноценный перекус. А иногда и сам обед или ужин. У меня, кстати, есть и другие странности. В одиннадцать часов вечера, когда все укладываются спать, я пью томатный сок, ем подсушенный хлеб, плавленый сыр и чеснок. Такой ужин у меня каждый вечер перед сном, и я не поправляюсь!", - резюмировала Натали.