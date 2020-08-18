Суд над Михаилом Ефремовым 18 августа 2020 года: прямая онлайн-трансляция

Михаил Ефремов у здания суда. Фото: Иван МАКЕЕВ

Все это время - с 11 августа, как Михаила Ефремова госпитализировали прямо из Пресненского суда, заседания по делу о смертельном ДТП были поставлены на паузу. Четыре дня знаменитый обвиняемый провёл в Боткинской больнице, откуда выписался с диагнозом «острое нарушение мозгового кровообращения» - проще говоря, это предынсультное состояние.

Главный вопрос - появится ли сегодня обвиняемый и будет ли готов участвовать в процессе, ведь по словам его адвоката Эльмана Пашаева, состояние Ефремова все ещё тяжелое. Вчера юрист безуспешно пытался добиться двухчасовых прогулок для своего подзащитного на время домашнего ареста, однако, Мосгорсуд эту апелляцию так и не удовлетворил.

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