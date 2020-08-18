Умер Борис Пургалин - автор программы «Бенефис» и сценарист «Волшебного фонаря»

Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на 18 августа в Москве умер известный советский поэт-песенник и сценарист Борис Пургалин. Ему было 84 года. Последние дни он находился на лечении в крупном научно-клиническом центре на Ореховом Бульваре. Информацию о смерти kp.ru подтвердили сотрудники лечебного учреждения. Причину смерти огласят позже.

Настоящая фамилия Бориса Пургалина — Пастернак. Он приходится родственником писателю — лауреату Нобелевской премии. Однако, когда в 70-е годы он пришел работать на Центральное телевидение СССР, то был вынужден взять псевдоним. Фамилия Пастернака была на слуху в связи с «антисоветскими» книгами.

Пургалин долгое время работал в музыкальной редакции. Оглушительный успех имела серия его программ «Бенефис», которую Борис Лазаревич создавал вместе с другими мэтром ТВ — Евгением Гинзбургом. Шоу сочетало в себе элементы мюзикла, актерского капустника и, как бы сегодня сказали, скетчей — срежиссированных комедийных вставок. Пургалин писал сценарии для бенефисов Сергея Мартинсона, Савелия Крамарова, Веры Васильевой и Людмилы Гурченко.

Борис Лазаревич был и поэтом-песенником. Он написал стихи для песен в фильмах «Волшебный фонарь» (1976) и «Только в мюзик-холле»(1980). Его произведения использовали Николай Караченцов, Игорь Скляр, Валерий Леонтьев и другие артисты.

Последние работы Пургалина на ТВ были фильм-бенефис «Один за всех», посвященный Николаю Караченцову, а также сценарии для телепредставлений цирка на Цветном бульваре.

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