Профессор Сеченовки развеял популярные мифы: печень болеть не может, пробиотики не работают, а причина гастрита - вовсе не плохое питание

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- Фанатичная забота о своем здоровье до добра не доводит, она доводит до неврозов. Но совсем про здоровье забывать тоже, конечно, неправильно. Самый главный принцип здорового питания – умеренность во всем, - рассказал профессор Сеченовского университета, доктор медицинских наук, врач-гепатолог, член Европейской ассоциации по изучению печени Алексей Буеверов на лекции, прошедшей в редакции «КП» в рамках проекта «Школа здорового питания для старшего поколения «Питайся на отлично».

Эксперт развеял пять популярных мифов, которые мешают многим людям чувствовать радость жизни и в то же время могут вредить здоровью.

1. САМЫЕ ОПАСНЫЕ - ЖИРНЫЕ ПРОДУКТЫ

- Всем, и особенно людям старшего возраста, у которых повышается риск сахарного диабета второго типа, важно знать: нас убивают не жиры, а сахара, - поясняет профессор Буеверов. - Почему? Во-первых, сахар очень быстро превращается в жир. В каких условиях? В условиях недостаточной физической нагрузки. Кроме того, сами по себе быстро усваиваемые углеводы могут способствовать жировым изменениям клеток печени, тем самым делая их нечувствительными к инсулину. Это прямой путь к диабету второго типа, когда собственного инсулина вырабатывается достаточно, но клетки «не хотят» усваивать его.

На вопросы ответил профессор Сеченовского университета, доктор медицинских наук, врач-гепатолог, член Европейской ассоциации по изучению печени Алексей Буеверов Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

Самый вредный сахар — фруктоза, предупреждает врач. Ее много в первую очередь в сахаросодержащих напитках. Из них она всасывается моментально. Есть она и во фруктах. Но фрукты разные, одно дело – яблоко, а другое дело, например, дыня или сладкий виноград. Сладкими фруктами злоупотреблять не надо.

2. ЕСЛИ ТЯНЕТ В ПРАВОМ ПОДРЕБЕРЬЕ — ЭТО ПЕЧЕНЬ БОЛИТ

Часто можно услышать: если в правом подреберье тянет, то это печень, надо срочно проверять.

- Печень это тихий, молчаливый орган, он не болит. Просто потому, что там болеть нечему, там нет болевых рецепторов. Они как бы находятся в капсуле. И только при серьезных травмах, при очень резком расширении может появиться боль. Но это не частые ситуации, - раскрывает глаза профессор Буеверов. - Что тянет в правом подреберье? Желчевыводящие пути. Вот там есть болевые рецепторы. И если, например, произошел спазм сфинктера, который выпускает желчь в кишку, то это вызывает боль. Но это не печень, и это лечить надо соответствующим образом.

Лекции проходят в редакции «КП» в рамках проекта «Школа здорового питания для старшего поколения «Питайся на отлично». Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

3. ГАСТРИТ - ОТ ПЛОХОГО ПИТАНИЯ

- Следующий миф: от неправильного питания возникает гастрит. Не возникает. Гастрит в 95% случаев – это инфекционное заболевание, - продолжает эксперт. - Есть конкретный микроб, называемый хеликобактер пилори, за его открытие двое австралийских ученых в 2005 году получили Нобелевскую премию. И вот этот микроб действительно вредный, он живет в организме у большинства из нас. Сейчас в мировом медицинском сообществе есть четкая тенденция на тотальную, всеобщую эрадикацию, то есть уничтожение этого микроба.

Почему? Во-первых, он вызывает гастрит. Во-вторых, может вызывать язву. Но самое главное, что длительно текущий гастрит, который протекает совершенно бессимптомно, резко повышает риск развития рака желудка. Уничтожение хеликобактера пилори снижает риск рака желудка на 36%.

Нужна ли эрадикация (уничтожение) этого микроба людям старшего возраста? Нужна. Для этого врачи подбирают специальные комбинации антибиотиков.

Эксперт развеял пять популярных мифов о здоровом питании Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

4. ЕСЛИ В ЖЕЛЧНОМ ПУЗЫРЕ КАМНИ, НАДО ЕГО УДАЛИТЬ

- Еще одна частая проблема: заболело что-то в правом подреберье – пошел на УЗИ. Обнаружили камни. Срочно бежим к хирургу удалять желчный пузырь, - описывает распространенную ситуацию доктор Буеверов. - Так вот, не надо этого делать. Потому что желчный пузырь не просто так «болтается» под печенью. Это весьма важный в отношении обмена веществ добавочный эндокринный орган. Он участвует в циркуляции желчных кислот, концентрирует желчь, и концентрированная желчь обладает антибактериальным действием. То есть это профилактика инфекций.

Конечно, есть ситуации, когда от желчного пузыря надо избавляться. Это случаи, когда развились осложнения или весь пузырь забит камнями. Но просто так одиночный камень это не повод для операции. Кстати, камень, как и печень, болеть не может. Такая боль после удаления пузыря, скорее всего, не пройдет, она с другим связана, как правило, со спазмом. Поэтому просто так избавляться от желчного пузыря по принципу «как бы чего не вышло» - неправильно.

5. ЛЕЧИМ ДИСБАКТЕРИОЗ ПРОБИОТИКАМИ

- Есть такое замечательное псевдозаболевание под названием дисбактериоз. У нас очень любят на него сдавать анализ. А когда про этот анализ пытаешься рассказать немцу или американцу, то они вообще не понимают, о чем идет речь. Этот наш любимый анализ кала на дисбактериоз, мне кажется, делается сейчас только на постсоветском пространстве, - говорит профессор. - На самом деле никакого дисбактериоза не бывает. Хотя бы потому, что количество видов микроорганизмов у разных людей может колебаться от 500 до 30 тысяч. Разница в 60 раз. И 500 норма для одного, и 30 тысяч для другого норма. Микрофлора вообще очень интересная тема. Она сейчас активно изучается, но там намного более сложные методы исследований.

- А что скажете о препаратах-пробиотиках? Их часто советуют принимать для восстановления микрофлоры после лечения антибиотиками. В том числе после лечения осложнений коронавируса.

- К пробиотикам отношение в научном мире очень скептическое. В начале 2019-го года вышел большой систематический обзор, в котором было показано, что пробиотики в большинстве случаев просто не приживаются. То есть, пользы от них никакой, поскольку они чужие для конкретного организма. Они проходят в кишку, но сразу с первым посещением туалета и нажатием кнопки смыва оказываются сами понимаете где.

Вреда от них, скорее всего, нет, хотя, бывают разные ситуации. Описаны даже случаи сепсиса, но это отдельные наблюдения на фоне применения пробиотиков. Словом, пользы от них нет, потому что они чужие. И вероятность того, что они в кишечнике образуют колонию и будут осуществлять полезные функции, крайне мала.

Проект «Школа здорового питания для старшего возраста» рассказывает о том, как еда может помочь сохранить здоровье Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

СОВЕТЫ ДОКТОРА БУЕВЕРОВА

Что можно порекомендовать человеку после 50 лет, чтобы не пропустить важные заболевания ЖКТ:

- Во-первых, раз в год сдавать общий и биохимический анализ крови. Результаты сверить с референсными значениями, которые всегда указаны в правой части бланка. Если видите какое-то значимое отклонение, надо обратиться к врачу.

- Раз в 2-3 года делать УЗИ брюшной полости на предмет выявления некоторых заболеваний, которые не проявляют себя по анализам.

- Раз в 5 лет делать гастро- и колоноскопию (кроме случаев, когда по индивидуальным показаниям, ввиду хронических заболеваний это требуется чаще).

КСТАТИ

Колоноскопия – сложная и довольно дорогая процедура, не все ее хорошо переносят. Как метод скрининга рака желудка и кишечника врачи-онкологи также рекомендуют анализ кала на скрытую кровь.

- Важный момент: советую сдавать анализ именно на человеческий гемоглобин, - уточняет профессор Буеверов. - Если сдавать анализ на скрытую кровь «старого формата», он так же реагирует на животный гемоглобин. Там по правилам надо три дня не чистить зубы, не есть мясо и так далее. А относительно новый анализ, который появился около 10 лет назад, - на человеческий гемоглобин - позволяет четко отличить ваш гемоглобин или той коровы, которую вы съели позавчера на ужин. Кроме того, что очень важно, такой анализ возволяет примерно понять источник возможного кровотечения, что облегчает диагностику.

Еще больше советов эксперта — в видеозаписи лекции

Проект «Школа здорового питания для старшего возраста» организован редакцией «КП» совместно с АНО дополнительного образования «Центр народного просвещения» на средства гранта, предоставленного в рамках конкурса «Москва - добрый город», сайт проекта — www.школаздоровья.москва