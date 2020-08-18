Трамп намерен проститься со своим братом в Белом доме

Дональд Трамп заявил, что намерен провести церемонию прощания со своим братом Робертом в Белом доме в пятницу, 21 августа. В тот же день состоятся и похороны. Фото: REUTERS

Дональд Трамп заявил, что намерен провести церемонию прощания со своим братом Робертом в Белом доме в пятницу, 21 августа. В тот же день состоятся и похороны.

Младший брат президента США Роберт Трамп умер на 72-м году жизни в прошлую субботу. За день до этого глава государства навестил его в одной из нью-йоркских больниц.

Роберт Трамп не был государственным деятелем. За решение провести церемонию прощания с ним в Белом доме действующий президент США подвергся критике. Но юридических препятствий к решению главы государства нет, поскольку Белый дом является официальной резиденцией президентов США, и они вправе использовать его для всех типов семейных мероприятий, включая траурные. Возможно также, что церемония прощания пройдет не в Белом доме, а в епископальной церкви св. Иоанна, стоящей напротив Белого дома, на другой стороне площади Лафайет.

Официальная причина смерти Роберта Трампа пока не раскрывается. По словам президента, его брат сильно болел.

Младший брат президента США Роберт Трамп умер на 72-м году жизни в прошлую субботу. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Узнав о смерти брата, Дональд Трамп написал в своем Твиттере: «С тяжелым сердцем я разделяю тот факт, что сегодня вечером мирно скончался мой замечательный брат Роберт. Он был не просто моим братом, он был моим лучшим другом. Его будет очень не хватать, но мы еще встретимся. Его память навсегда останется в моем сердце. Роберт, я люблю тебя. Покойся с миром».

Теперь у Дональда Трампа остались только две сестры. Еще один брат, Фред, который был старше Дональда, умер в 1981 году в результате сердечного приступа, спровоцированного алкоголизмом. Именно его ранняя смерть подвигла Дональда Трампа на полный отказ от курения и спиртного.

Роберт Трамп был бизнесменом, но в последние годы отошел от дел. Он старался избегать внимания прессы, но всегда заявлял о поддержке брата Дональда.