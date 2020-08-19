Есть ли сердце у футболистов-миллионеров

У 22-летнего игрока «Локо» Иннокентия Самохвалова остались жена и ребенок Фото: Instagram.com

Смерть в пандемию

В разгар пандемии, когда смертельная статистика страшной кривой ползла вверх и люди вырабатывали иммунитет прежде всего к мрачным новостям, в российском футболе произошла трагедия, мимо которой было не пройти. 22-летний футболист «Локомотива» Иннокентий Самохвалов умер прямо перед своим домом. С его больным сердцем по большому счету заниматься профессиональным спортом было нельзя. Молодой игрок пытался переломить судьбу, проходил обследования, делал все, чтобы раз за разом возвращаться на футбольное поле.

Сердце не выдержало, и все случилась так быстро, что скорая не успела помочь. У футболиста остались жена и маленький ребенок. Но это история не про то, как может убивать профессиональный спорт. А про то, по каким внутренним законам он живет. Они бывают и бесчеловечными, и беспощадными, и в то же время всегда можно что-то исправить. Самое удивительное, что все это может сплестись в одной истории 22-летнего игрока.

Семье собрали на квартиру

Через два месяца историю Иннокентия Самохвалова рассказал один из самых известных футбольных блогеров в стране, Евгений Савин (его канал в Ютубе называется «КраСава»). В его сюжете было немало странного - «КраСава» рассказывал, как обошелся с семьей погибшего игрока «Локомотив». Как боссы футбольного клуба не выплатили его жене с ребенком на руках причитающегося. Как не выделили квартиру, которую изначально обещали, и сейчас осиротевшая семья снимает жилье. В ролике «КраСавы» далеко не все оказалось правдой - его несколько раз поймали на передергивании фактов. Но главное, что в этом выпуске блогер объявил сбор средств на квартиру родным погибшего игрока. За один день люди собрали 10 млн рублей.

«Теперь Тема с мамой (сын и жена Самохвалова) переедет в свою квартиру. В очередной раз мы доказали, что мы одна большая футбольная семья», - написал блогер.

Благодаря Евгению Савину (КраСаве) семье умершего футболиста за день собрали 10 млн рублей. Фото: Instagram.com

Участвовали, похоже, все - и болельщики, и футболисты тоже. А это значит, что футбольная семья действительно есть. И какие бы дорогие тачки футбольные звезды ни разбивали на шоссе, какое бы шампанское ни пили в Монако, какие бы суммы ни просаживали в финансовых аферах, все равно готовы откликнуться на просьбу о помощи.

На самом деле таких примеров полно, и они были всегда.

Вы помните тот матч Россия - Уэльс, когда Вадим Евсеев орал в камеру свою знаменитую фразу («... вам, а не Европа». - Ред.)? Тогда вы точно должны помнить и то, что в те дни маленькая дочь защитника сборной России лежала в клинике в Мюнхене. На операцию на сердце собирали всем «Локомотивом» - 30 тысяч долларов, немалые деньги по тем временам даже для футболистов.

Таких историй в каждом нормальном клубе с избытком. Собирают деньги для клубного персонала и для родных, для тренеров, массажистов, даже поваров… Все как везде, только суммы другие. Только в футболе не рассказывают про это. И на то есть причины.

«Я не Бог – не знаю, как выбрать»

Футболисты действительно не любят говорить о благотворительности. «Я вам сейчас расскажу что-то, вы это напишете, а в комментариях опять будут писать, что я пиарюсь. Мне это зачем?» - отвечает на запрос об интервью один из игроков Премьер-лиги. «Не знаю, почему, но люди у нас не любят, когда кто-то из футболистов говорит о благотворительности. Но я знаю многих ребят, кто перечисляет деньги. Это не редкость», - продолжает он. И мы договариваемся, что все цитаты без имен - так самим футболистам проще.

В России действительно в штыки воспринимают все, что связанно с благотворительностью со стороны футболистов. На Западе не так. Там считается, что когда Лионель Месси или Криштиану Роналду помогают какому-нибудь фонду или кому-то лично, про это надо рассказывать абсолютно всем, потому что это не личный пиар звезд, а пример, что так может сделать каждый. Только Месси в силах перечислить на борьбу с коронавирусом в Аргентине 500 тысяч евро, а тысяча его соотечественников - еще по 500 евро. В сумме будет миллион. Но в России эта логика не работает.

Иногда, правда, бывают исключения. На 400 тысяч Федора Смолова отремонтировали алтайский Дом культуры. Тот самый Александр Кокорин месяц назад бросал в своем Инстаграме вызов всем футболистам РПЛ: скинуться по 300 тысяч каждому, чтобы оплатить безумно дорогое лекарство полуторагодовалой девочке Арнелле Персаевой. Кстати, требуемые 163 млн собрали, и на днях рассказали, что все у Арнеллы сейчас хорошо. Но такие акции - редкость. Хорошие дела в российском футболе, как и плохие, любят тишину.

А еще в России боятся рассказывать о благотворительности потому, что просьб становится слишком много. «Вы бы видели мой директ (так называется функция в Инстаграме, где можно писать владельцу аккаунта. - Ред.), я его уже открывать боюсь, - говорит игрок. - Там столько просьб о помощи. Но я же не Господь Бог, всем помочь не могу, и не могу выбрать, кто больше нуждается. И откуда я знаю, может, это мошенники - случаев-то полно было».

Тедеско и мошенники

И первое, и второе - правда. Зайдите в инстаграм-аккаунты футбольных звезд, в комментариях вы всегда увидите просьбы о помощи. «Я инвалид с детства, врожденное заболевание…», «…у меня есть сын, которому требуется реабилитация…», «…простите, что пишу здесь, но у меня нет другого выхода, у моей доченьки СМА…». Это комментарии только под одним из постов в Инстаграме лучшего футболиста страны Артема Дзюбы. У остальных игроков сборной все примерно так же. Но не факт, что все они настоящие. Давящих на жалость мошенников рядом со звездами футбола тоже полно.

Одной из самых известных их жертв стал главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско. Только поймали его не в соцсетях, а в мессенджере. У преступников оказался номер Тедеско, и они под видом одного из сотрудников клуба попросили у немецкого тренера помочь деньгами. Писали с незнакомого номера, но на аватарке поставили фото того самого сотрудника. А рассказ про больного родственника, которому нужна на лечение приличная сумма, видимо, был убедителен.

Доменико не только купился на обман, но и очень проникся ситуацией и полностью включился в ситуацию. Нужной суммы у него в мобильном банке не было, и тренер звонил своим друзьям, чтобы те помогли с переводом. В итоге Тедеско лишился 250 тысяч рублей.

На самом деле главный тренер «Спартака» не одинок в своей наивности. С футболистами такое происходит сплошь и рядом. Но опять же они про это не любят рассказывать. Но от каждого такого мошенничества вред умножается во много раз. Звезды, боясь очередного обмана, перестают верить в благотворительность. У них появляется железное оправдание не реагировать на просьбы о помощи, даже если она кому-то действительно необходима.