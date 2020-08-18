От лихорадки до диареи: Ученые определили порядок появления симптомов COVID-19

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Исследователи университета Южной Калифорнии (США) изучили истории болезни более 55 тысяч пациентов с коронавирусом. И вывели закономерность: в каком порядке чаще всего проявляются симптомы COVID-19.

Оказалось, что первым сигналом в большинстве случаев становится лихорадка, то есть повышение температуры, нередко с ощущением озноба. Затем появляется кашель, чаще всего сухой или с небольшим количеством мокроты. Также многие жалуются на миалгию, то есть боли в мышцах. Потом начинаются неполадки со стороны желудочно-кишечного тракта: тошнота, рвота, диарея (расстройство стула).

Знание о таких симптомах и их последовательности поможет быстрее заподозрить ковид, обратиться за медпомощью и начать лечение, чтобы снизить риск осложнений, отметил один из авторов исследования Джозеф Ларсен.

- Порядок, описанный в данном исследовании, выглядит действительно очень правдоподобно, - подтверждает известный вирусолог, директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. - Хотя в целом инфекция протекает по-разному — от бессимптомного носительства до летального исхода. Во многих случаях описанная очередность симптомов соответствует опыту наблюдений медиков. Но абсолютно универсальной она, конечно, не может быть.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

В то же время в данной научной работе почему-то упущен важный характерный признак коронавирусной инфекции, который часто отмечают практикующие врачи, говорит профессор Лукашев. Это аносмия, или потеря обоняния. «Такое нарушение можно считать достаточно специфичным признаком COVID-19, потому что при других острых респираторных вирусных инфекциях проблемы с обонянием встречаются реже и не так ярко выражены», добавляет вирусолог.

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Как часто встречаются те или иные признаки болезни

По последним данным оперативного штаба по коронавирусу в России COVID-19 протекает бессимптомно у 25 — 30% протестированных граждан. У остальных инфекция проявляется в легкой, средней и тяжелой форме. А вот данные по появлению антител к коронавирусу в Москве показывают, что число случаев бессимптомной инфекции может быть и раз в десять выше, чем число зарегистрированных случаев, добавляет профессор Лукашев.

Как часто встречаются те или иные симптомы ковида у госпитализированных пациентов, сообщается в международных источниках (медицинский журнал The Lancet):

- Повышенная температура — 83% пациентов

- Сухой кашель - 82%

- Слабость - 44%

- Затрудненное дыхание - 31%

- Боль в мышцах - 11%

- Головная боль - 8%

- Боль в горле - 5%

- Насморк - 4%