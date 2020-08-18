Главный и давно уже предсказанный итог съезда – формальное утверждение Джо Байдена и Камалы Харрис в качестве основных конкурентов действующего президента и вице-президента страны. Фото: REUTERS

В США начался общенациональный съезд Демократической партии. Местом его проведения значится штат Висконсин, но проходит он в онлайн-формате. Причина отказа от проведения массового мероприятия – ограничения из продолжающейся в США эпидемии коронавируса.

Главный и давно уже предсказанный итог съезда – формальное утверждение Джо Байдена и Камалы Харрис в качестве основных конкурентов действующего президента и вице-президента страны.

Организаторы мероприятия заявили, что все выступления на съезде проходят в режиме реального времени, но многие уверены, что это не так и что ряд выступавших записали свои видеовыступления заранее. Так, например, Мишель Обама ни разу не упомянула в своей речи Камалу Харрис. Речь Обамы явно была записана задолго до начала работы съезда.

В США начался общенациональный съезд Демократической партии. Местом его проведения значится штат Висконсин, но проходит он в онлайн-формате. Фото: REUTERS

Супруга экс-президента Америки критически высказалась в адрес Трампа сразу по нескольким пунктам: пандемия коронавируса, расовая сегрегация, нарастающий экономический кризис в стране. По ее мнению, эти проблемы могут усугубиться, если Дональда Трампа переизберут на второй срок.

Определенное настроение в работу съезда внесли выступления американцев, которые потеряли своих родных из-за коронавируса и расовой вражды. Их выводили в прямой эфир из Техаса, Южной Каролины, Висконсина и Мичигана. «Мой 65-летний отец был здоровым человеком, - заявила жительница США Кристин Уркиза. – Он доверился Дональду Трампу, который не смог защитить его в период пандемии. Наш президент говорил, что вирус под контролем, но это не было правдой. За это и поплатился своей жизнью мой отец».

После таких высказываний в соцсетях появился шквал критики в адрес Трампа. Своего апогея количество таких сообщений достигло в момент появления на экранах членов семьи Джорджа Флойда, погибшего в Миннеаполисе. Они говорили о том, что нельзя сдаваться в борьбе за расовую справедливость.

Причина отказа от проведения массового мероприятия – ограничения из продолжающейся в США эпидемии коронавируса. Фото: REUTERS

Кандидат на пост президента США Джо Байден появится на съезде демократов 20 августа. А завтра, 19 августа на нем выступит сенатор от Калифорнии Камала Харрис – возможный вице-президент США.

На следующей неделе подобное мероприятие пройдет и у республиканцев. В нем будет принимать участие нынешний президент США Дональд Трамп.