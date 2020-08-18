У сотрудницы администрации Щелково украли драгоценности и наличные на 2 млн рублей

Сейчас по факту кражи почти 2 млн рублей у сотрудницы администрации Щелково полиция проводит проверку и ищет возможных свидетелей проникновения, а также разыскивает самих воров. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минувшие выходные закончились для чиновницы из города Щелково совсем не радужно. Пока сотрудница администрации проводила время за городом, в её квартире орудовали грабители. Узнала об этом 38-летняя Татьяна В.* (имя изменено) только по возвращении домой.

Входная дверь в квартиру оказалась открыта, замок взломан, а внутри царил беспорядок. Женщина была в шоке, с надеждой на лучшее она бросилась проверять сейф, в котором хранились ценные вещи и деньги. Но он оказался пуст - ни ювелирных украшений, ни сбережений там не оказалось. Могли пропасть и другие вещи, но понять это в беспорядке было невозможно. Расстроенная Татьяна сообщила о своей беде в полицию.

— Было установлено, что в квартиру 38-летней сотрудницы администрации города Щелково, расположенную на улице Центральной проникли неизвестные. Путём повреждения замка входной двери воры проникли в жилище чиновницы, где из сейфа похитили 1 000 000 рублей и ювелирные изделия. Предварительная сумма ущерба - 1 982 500 рублей, — сообщил источник kp.ru в правоохранительных органах.

Оперативники собрали на месте происшествия все возможные улики, в том числе отпечатки пальцев и обуви, а также замок из входной двери, который повредили злоумышленники. Сейчас по факту кражи почти 2 млн рублей у сотрудницы администрации Щелково полиция проводит проверку и ищет возможных свидетелей проникновения, а также разыскивает самих воров.