Контрольные прокаты юниоров 18 августа 2020. Девушки. Фигурное катание. Прямая онлайн-трансляция короткой программы

Девушки представят свою короткую программу на сезон 2020/2021. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

18 августа на базе в Новогорске пройдет первый день традиционных контрольных прокатов для фигуристов-юниоров. Будет представлена короткая программа на грядущий сезон. Всего в прокатах примут участие 17 спортсменов. Из них 10 - юноши, а 7 - это девушки. Камилы Валиевой, главной юниорской звезды прошлого сезона, не будет на льду Новогорска. Юноши начнут прокат в 14:00 по московскому времени, а в 15:30 настанет время для девушек. Согласно результатам жеребьевки, стартовые прокаты для юношей и девушек пройдут в следующем порядке:

Юноши

Первая разминка

1. Марк Кондратюк

2. Евгений Семененко

3. Андрей Кутовой

4. Максим Белявский

5. Илья Яблоков

Вторая разминка

6. Кирилл Сарновский

7. Всеволод Князев

8. Глеб Лутфуллин

9. Артем Ковалев

10. Матвей Ветлугин

Девушки

Первая разминка

1. Елизавета Осокина

2. Майя Хромых

3. Анна Фролова

Вторая разминка

4. Аделия Петросян

5. Софья Самоделкина

6. Дарья Усачева

7. Софья Муравьева

Прямая видеотрансляция прокатов фигуристов одиночного катания юниорской сборной России будет на сайте Первого канала.