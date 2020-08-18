Хабиб Нурмагомедов – фанат футбола. У него даже есть своя команда в чемпионате Дагестана

Хабиб – настоящий фанат, он сморит все значимые матч Лиги чемпионов, следит за РПЛ, а недавно признался, что с детства хотел стать футболистом, но шансов не было. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как вы думаете, какой вид спорта у Хабиба Нурмагомедова? Нет, не борьба, не самбо, и не бокс. Футбол! Хабиб – настоящий фанат, он сморит все значимые матч Лиги чемпионов, следит за РПЛ, а недавно признался, что с детства хотел стать футболистом, но шансов не было. Но за кого болеет Нурмагомедов? В футболках каких клубов ходит? И кто его кумиры?

ЗА КАКОЙ КЛУБ БОЛЕЕТ ХАБИБ

Почему-то считается, что Нурмагомедов – болельщик «Спартака». На самом деле это не так. За красно-белых болел его отец Абдулманап Нурмагомедов. «Отец знал все про команду. Составы, игроков… От него я многое узнал. Хочу пожелать «Спартаку», чтобы не снимались, без них будет скучно», - заявил Хабиб на днях.

Второй вариант – махачкалинский «Анжи». Но за него Хабиб болел в детстве. Матч «Анжи» - «Спартак» был первым, на котором он побывал на стадионе. В 2002 году команды сыграли - 3:3, причем дагестанцы упустили победу на последних секундах. «Полтора часа не мог попасть на стадион. Сычев забил на последней минуте, я был так зол на них», - вспоминал Хабиб.

НУРМАГОМЕДОВ ЛЮБИТ «РЕАЛ»

Но, кажется, европейский футбол Хабиб любит больше, чем российский. Он ходит на игры Лиги чемпионов, знает легенд прошлого и недавно рассказал, что матч 2003 года «МЮ» - «Реал» - его самый любимый. Нурмагомедов репостнул ролик УЕФА о том матче и подписал его: «Это лучший клубный матч для меня».

А еще в инстаграме Хабиба то и дело появляются фото с футбольными звездами. Бывшие игроки «Реала» там встречаются чаще всего. Отсюда и пошла легенда, что чемпион UFC болеет за Королевский клуб.

МЕЧТАЛ СТАТЬ ФУТБОЛИСТОМ

В детстве Хабиб мечтал стать футболистом. И только потом понял, что шансов у него почти не было. «У нас в республике просто больше перспектив у борцов и бойцов ММА, чем у футболистов. Но футбол во мне кипит», - признался Нурмагомедов. Но то и дело он выходит поиграть в футбол с друзьями. Впрочем, так же делал и его отец Абдулманап.

У ХАБИБА ЕСТЬ СВОЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ

Он называется «The Eagles» (в переводе с английского «Орлы», как и прозвище самого Хабиба) и выступает в чемпионате Дагестана по футболу в формате «8х8». Команда любительская, но Нурмагомедов платит ее игрокам зарплату, а в качестве премиальных накрывает стол. Есть у «Орлов» и принципиальные соперники – команда «Тляраты», которая принадлежит другому бойцу ММА Мураду Абдулаеву.

Свой футбольный клуб Хабиб захотел купить еще в 2017 году. Он у себя в Инстаграме даже повесил объявление. Оно вызвало небывалый ажиотаж, и слухи о том, что Нурмагомедов готов заплатить за команду миллионы. Видимо ожидания о потенциальных продавцов оказались очень завышенными, и чемпион решил сделать свой клуб.

Недавно Хабиба спросили, не хотел бы он спонсировать «Анжи». Боец отказался – сказал, что на это нужно 3-4 млн долларов, а он не может позволить себе такие траты. Напомним, что Нурмагомедов по данным «Форбс» заработал за 2019 год 16 млн. долларов.

ДРУЖИТ С КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Хабиб и Криш – друзья по переписке в соцсетях. Нурмагомедов предлагал Роналду стать секундантом, португалец приглашал на свои матчи. В 2018-м они встретились. Хабиб подарил Кришу свою легендарную папаху, Роналду – свою футболку «Реала», но с именем бойца на спине.

Переписка продолжилась. А после того, как футболист встретился с безногим дагестанским мальчиком, чтобы поиграть с ним в футбол, благодарный Нурмагомедов написал: «Вот почему ты лучший в мире. Большое спасибо тебе, Криштиану. Ты сделал моего брата Али счастливым».

БОЛЕЛ ЗА СБОРНУЮ РОССИИ НА ЧМ-2018

Хабиба часто упрекают, что он не выносит флаг России на свои бои, и вообще не слишком патриотично настроен к Российской Федерации. Но за российскую сборную на ЧМ-2018 Нурмагомедов «топил» изо всех сил. После победы над Испанией в в 1/8 финала Хабиб был вне себя от счастья: «Нереальные эмоции. Видно было: пацаны играли за всех. Все-таки соперники были — что не имя, то легенда. Идем дальше».

ТОЛЬКО ЧТО ПОЗНАКОМИЛСЯ С ЧЕРЧЕСОВЫМ

Но с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым Хабиб познакомился совсем недавно. Матч РПЛ «Локомотив» - «Краснодар» они смотрели вместе с трибуны, и наставник российской национальной команды высоко оценил знания чемпиона UFC о футболе. «Приятно было с вами познакомиться. Удачи сборной в предстоящих матчах», - ответил Нурмагомедов в соцсетях.

Так что может быть Хабиб скоро совсем переключится на футбол? Ведь он сам признает, что этот вид спорта ни идет ни в какое сравнение со всеми остальными.