Повсюду свалки и кладбища кораблей: Мишустин поручил провести на Дальнем Востоке генеральную уборку

Премьер-министр России Михаил Мишустин во время совещания с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока о выполнении поручения президента по ускоренному развитию региона. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Благовещенск поплыл. Аккурат на второй день визита премьера Михаила Мишустина город затопило ночным ливнем, озера в черте города вышли из берегов, повалило деревья, размыло дороги. В городе ввели режим ЧС. Впрочем, это было не единственной неприятностью.

Утром Мишустина покинул его журналистский пул. Во время недельной поездки по Дальнему Востоку репортеры то и дело заболевали коронавирусом. В итоге часть журналистов вывезли спецбортом МЧС с Камчатки. Но в Благовещенске обнаружили новых заболевших (благо это был последний пункт в турне премьера). Тогда Мишустин принял решение от греха подальше отправить весь пул обратно в Москву.

Но ни потоп, ни коронавирус (в поездке его подхватил даже министр энергетики Александр Новак, и тоже был отправлен в Москву) не помешали Мишустину провести запланированные в Благовещенске мероприятия.

Вначале по видеосвязи премьер дал старт реализации проекта Амурского газохимического комплекса компании «Сибур». Рабочие забили первую тестовую сваю. Это будет один из крупнейших в мире заводов по производству базовых полимеров: 2,3 миллиона тонн полиэтилена и 400 тысяч тонн полипропилена в год. Завершить стройку обещают в 2024-2025 годах.

- Это один их крупнейших инвестиционных проектов в стране. За очень короткий срок в Амурской области появится новый завод-гигант с самым современным производством, на основе современных информационно-коммуникационных технологий. Мы создаем точку роста, даем импульс к развитию всей экономики региона, - заявил Мишустин.

На встрече с участниками программ «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар» Мишустин поддержал идею предоставления дополнительных гектаров эффективным фермерам и согласился распространить льготную ипотеку под 2 процента годовых на чукотские и магаданские села.

Вид на рыбный терминал Магаданского морского порта. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

После этого «на ковре» у Мишустина оказались все дальневосточные губернаторы.

- Я не понимаю, каким образом, имея такие природные красоты, мы не занимаемся элементарно расчисткой свалок, мусора и сноса ветхих сооружений. Взять в руки метлы, лопаты и немножко убрать территорию, - обратился Мишустин к главам регионов на заседании правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока.

Как отметил премьер, в генеральной уборке нуждается весь регион.

- Когда мы приезжаем и смотрим, нам показывают интересные проекты, а вокруг, простите, очень странные насыпи, заборы и просто элементарно непокрашенные крыши и не приведенный в порядок земельный участок. На Дальнем Востоке природа все сделала, и мы можем Ногайскую бухту просто элементарно почистить от кладбища кораблей, немножко убраться, и это просто заиграет другими красками, - заметил премьер.

Губернаторы выслушали, а потом наперебой стали просить у Мишустина помощи. Так, временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев попросил распространить сниженные энерготарифы на часть районов Хабаровского края для помощи малому бизнесу. А еще ввести налоговый вычет для туристов на Дальнем Востоке. По мнению Дегтярева, максимальная сумма возврата с приобретенной путевки должна составлять 26 тысяч рублей.

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко (слева направо) во время совещания премьер-министра РФ М.Мишустина с членами правительственной комиссии. Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС

Губернатор Приморья Олег Кожемяко попросил выделить из федеральной казны 2 миллиарда рублей для решения проблемы обманутых дольщиков. А глава Бурятии Алексей Цыденов попросил Мишустина поддержать проект строительства дамбы в Улан-Удэ на 6,5 миллиардов рублей. Мишустин пообещал, что просьбы губернаторов по возвращении правительственной делегации в Москву выльются в конкретные поручения.

Кстати, в Москву премьер вернется с полезным подарком для сына. Эколог из Приморья Наталья Бугаец рассказала Мишустину о школе, в которой детей учат выживанию в дикой природе и показала премьеру книгу-пособие.

- Можно я вас попрошу, вы мне автограф оставите для моего сынишки и отдадите книжку для того, чтобы он посмотрел, как выживать нужно в дикой природе, - попросил Мишустин.

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