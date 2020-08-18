В созданный белорусской оппозицией Совет по передаче власти в стране вошли русофобы и националисты

Штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской начал создавать в Белоруссии «Координационный совет по трансферу власти». Фото: REUTERS

Одна из насущных задач любой «цветной революции» - создание альтернативного госаппарата. И вот штаб экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской начал создавать в Белоруссии «Координационный совет по трансферу власти». Сейчас, власти у этого Совета не больше, чем у Петлюры перед падением УНР – «в вагоне Директория, под вагоном – территория». Но по составу Совета уже можно понять, какое будущее ждет Белоруссию, если этот трансфер власти состоится.

Предварительный список Совета уже вывешен. Заглянем.

СВЕТЛАНА «РУССКИХ НЕ ОБСЛУЖИВАЕМ»

Самый известный член Совета — Светлана Алексиевич человек-парадокс, пишущая на русском языке лауреат Нобелевской премии по литературе, которая этот язык не очень любит. Можно предположить, какие психотравмы всю жизнь переживала Алексиевич, вынужденная творить на этом ненавистном языке. Поэтому, русский язык в Белоруссии явно ждет «украинская судьба», о чем Алексиевич призналась несколько лет назад в интервью агентству «Регнум». А будет вот что: говорить на русском можно, но только за пределами учебных заведений. Напомню, что сейчас, русский язык в Белоруссии – один из двух государственных языков.

Самый известный член Совета — Светлана Алексиевич человек-парадокс, пишущая на русском языке лауреат Нобелевской премии по литературе, которая этот язык не очень любит. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вообще, с момента получения Нобеля, Алексиевич наговорила достаточно, причем, опять же, на русском языке. Например.

О России:

«Один итальянский ресторатор вывесил объявление «Русских не обслуживаем». Это хорошая метафора. Сегодня мир снова начинает бояться: что там в этой яме, в этой бездне, которая обладает ядерным оружием, сумасшедшими геополитическими идеями и не владеет понятиями о международном праве.»

О Москве:

«Я недавно вернулась из Москвы, застала там майские праздники. Слышала, как неделю гремели по ночам оркестры и танки по мостовым. Ощущение, что побывала не в Москве, а в Северной Корее».

О русских:

«Мы имеем дело с русским человеком, который за последние 200 лет почти 150 лет воевал. И никогда не жил хорошо. Человеческая жизнь для него ничего не стоит, и понятие о великости не в том, что человек должен жить хорошо, а в том, что государство должно быть большое и нашпигованное ракетами».

Ощущение от этих речей, как после прочтения журнала «Огонек» 1990 года, все базовые установки, с помощью которых разнесли СССР, сохранились в голове Алексиевич и таким образом оказались в «Координационном совете по трансферу власти в Белоруссии». И нет сомнений, что, если власть будет передавать Алексиевич, то Белоруссией будут управлять те, кто сразу же приступит к реализации ее планов.

Еще один член совета – Павел Белоус (Белавус, как он называет себя в соцсетях). Павел - директор магазина, продающего национальную атрибутику и «наклейки протеста». Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ПАВЕЛ «ПАГОНЯ»

Еще один член совета – Павел Белоус (Белавус, как он называет себя в соцсетях). Павел - директор магазина, продающего национальную атрибутику и «наклейки протеста». Сейчас магазин закрыт, но нет сомнений, что после победы оппозиции этот бизнес получит второе дыхание, в виде госконтрактов на флаги с «Пагоней» (гербом Великого Княжества Литовского, любимого белорусскими националистами и протестующими против Лукашенко). Озолотиться можно будет.

Еще одна известная фигура в совете – правозащитник Алесь Беляцкий, осужденный на 4,5 года за «сокрытие доходов в особо крупных размерах». Фото: wikimedia.org

АЛЕСЬ $2 МИЛЛИОНА

Еще одна известная фигура в совете – правозащитник Алесь Беляцкий, осужденный на 4,5 года за «сокрытие доходов в особо крупных размерах». Алесь был «кошельком» белорусской правозащиты, занимался обналичкой денег с помощью кредитных карт и на его счетах за границей аккумулировались огромные суммы – около $2 миллионов. Сдали правозащитника свои же – Литва и Польша, передав белорусским спецслужбам банковские данные. Сын Алеся, Адам учился в Польше, и там не придумал ничего умнее, как пробраться на территорию Освенцима, раздеться, перерезать горло барану и написать кровью «Любовь». Потенциальный министр культуры растет, не иначе…

Не обошлось и без новых, прогрессивных веяний. В Совете оказалась единственная, наверное, афробелоруска Алана Гебремариам Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

АЛАНА «ПРОСТО АКТИВИСТКА»

Не обошлось и без новых, прогрессивных веяний. В Совете оказалась единственная, наверное, афробелоруска Алана Гебремариам, уже имеющая «заслуги» – привлекалась за несанкционированный митинг против интеграции с Россией. Чем Алана занимается в мирной жизни, я так и не понял. Возможно, «активизмом», сейчас этого уже достаточно чтобы прокормиться.

А БРЕСТСКУЮ КРЕПОСТЬ ТОЖЕ СНЕСЕТЕ?

Остальные члены Координационного совета, в большинстве своем, люди модных, современных, культурных и вольных профессий, часть из которых считается «социально-приемлемой формой милостыни»: активисты, политологи, художники и т.д. Ни одного крестьянина, рабочего или инженера в Совете аграрно-промышленной страны почему-то не оказалось. Что говорит о многом.

Совет, уже признанный западной прессой и петицией депутатов Европарламента, готовит новой Белоруссии тихую «прибалтийскую жизнь» - без сельского хозяйства и промышленности: зачем ЕС конкуренты? Главное — русский язык будет запрещаться, белорусских партизан назовут террористами, а героями сделают тех, кто жег Хатынь. Может, и Брестскую крепость снесут?

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