Американские полицейские разыскивают невесту, потерявшую платье

Фото невесты, найденное в коробке с платьем.

Правоохранители из города Апачи-Джанкшен (штат Аризона) на официальной странице своего ведомства в соцсетях разместили объявление. В нем они попросили откликнуться хозяйку белоснежного свадебного платья.

Судя по фотографии, которую выложили полицейские, ею могла быть высокая стройная блондинка. Фото лежало в коробке вместе с платьем. На снимке невеста запечатлена вместе с двумя мужчинами, один из которых, скорее всего, ее новоиспеченный супруг, а второй – отец

«Мы не знаем, было ли они утеряно, украдено или выброшено, но мы хотим вернуть его владелице», - сообщили стражи порядка.

Наряд нашли в коробке на парковке продуктового магазина. Пользователи тут же стали делиться своими соображениями на тему того, как наряд мог оказаться в таком месте. Они выдвигают версии о неверности и побеге.

«Наши коллеги из отдела доказательств обладают богатым воображением и выдвигают самые безумные теории, - пишут правоохранители из Апачи-Джанкшен. – Мы просто хотим знать, что произошло!».

Если они не узнают причины до 1 октября, то свадебный наряд будет отправлен в утиль, чтобы освободить место для других найденных вещей. Поэтому полицейские просят всех, кто что-либо знает о невесте или гостях торжества, сообщить им об этом, чтобы «мистической тайне пришел конец».