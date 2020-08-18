Так красива в свои 20: Иван Ургант показал фото старшей дочки Эрики

Иван Ургант поделился серией снимков своей старшей дочери Эрики Фото: Instagram.com

Иван Ургант поделился серией снимков своей старшей дочери Эрики. Ведущий поздравил девушку с 20-летием. Под фотографиями он оставив изображение сердца.

Иван Ургант души не чает в своих детях. Приемной дочери Эрике исполнилось 20 лет. Родной отец девушки - первый муж Натальи Кикнадзе, жены Ивана. Но сам Ургант всегда относился к девушке, как к родной.

По случаю юбилея Эрики артист разместил редкие фото красавицы-именинницы. "Какой милый папа", "Какая милая фотография, видно, что девочка любит отца", "Как 20?! Так быстро? Время просто летит! Очень красивая девушка!", "Необыкновенно красивая девушка", "Обалдеть! Какая красотка!", "Какая Эрика красивая. Просто загляденье", "Боже, какая красавица, всего ей хорошего и папе тоже", "Дочка-принцесса", "Молодец, Ваня, девочка ему не родная, а воспитал, как родную", "Очень добрый человек, счастья Урганту", - прокомментировали кадр фолловеры.

Отметим, Эрика переехала в Нью-Йорк в 2018 году, после того как поступила на факультет искусств в престижный университет Parsons. Девушку несколько раз в год навещают ее мать, отчим и сводные сестры. Ургант активно участвует в жизни Эрики, поддерживая ее во всех начинания и балуя не меньше, чем родных детей.

Живет Эрика в обычном студенческом общежитии. Она давно встречается с чернокожим бойфрендом по имени Муса.

Напомним, со своей будущей женой Иван Ургант познакомился в детстве. Они вместе обучались в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге, однако после окончания школы их пути разошлись. Лишь встретившись несколько лет спустя, между бывшими одноклассниками завязался бурный роман. В 2007 году влюбленные официально оформили свои отношения.

Телеведущий и Наталья Кикнадзе воспитывают четверых детей. В мае 2008 года на свет появилась дочь Нина, которую назвали в честь знаменитой бабушки Ивана. А 21 сентября 2015 года в семье Урганта родилась Валерия. Девочка получила имя в честь матери Ивана - актрисы Валерии Киселевой. Примечательно, что артист поддерживает теплые отношения с детьми Натальи от ее предыдущего брака с бизнесменом Тимуром Куталии. Шоумен в буквальном смысле слова относится к сыну своей возлюбленной Нико и дочери Эрике, как к родным. Нико постоянно проживает со своей бабушкой по материнской линии в Санкт-Петербурге