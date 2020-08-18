Зачем Лукашенко после массовых избиений наградил омоновцев

Лукашенко раздал три сотни медалей силовикам, в том числе - и сотрудникам ОМОН, разгонявшим мирные шествия. Фото: REUTERS

Эта новость звучала как издевка над протестующими толпами в Белоруссии и выглядела как фейк. Ну не может же власть настолько не слышать общественные настроения! После всех выкрутасов белорусского ОМОНа, избивавшего лежачих демонстрантов и даже просто прохожих, взять и наградить их?! 300 человек - от начальников до водителей автозаков - «за образцовое выполнение служебных обязанностей» были удостоены медалей «За безупречную службу» I, II и III степеней.

В МВД уже постфактум, когда новость взбудоражила и без того наэлектризованную Белоруссию, официально заявили, что наградные листы были направлены в Совмин еще в марте. Но подписал все документы Александр Лукашенко только сейчас.

– Ну выбрал время, - возмущаются в соцсетях многие белорусы.

Хотя, если подумать, ничего удивительного в этом поступке нет. Наоборот - холодный расчет. Лукашенко прекрасно понимает, что одна из основных его опор - заводские коллективы - серьезно пошатнулась. И попытаться удержать власть сейчас можно только при помощи лояльных силовиков. И ее надо беречь. Награждение именно в этот, казалось бы неудобный момент как бы кричит: «Ребята! Я не сдам вас, как Янукович сдал свой «Беркут"! Я с вами, а вы - со мной». И пусть наградные листы составлялись задолго до начала минских протестов. Но публикация этих материалов дает четкий сигнал и противникам Лукашенко: «Я не сдамся без боя».

Впрочем, лояльность силовиков - штука непостоянная. Помню, когда свергали Мубарака в Египте, военные вели себя подчеркнуто нейтрально. Ему на смену пришли исламисты, и вот тогда армия совершила военный переворот, взяв власть в свои руки. Так что, белорусская история, возможно, только начинается.

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