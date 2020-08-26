Снова дети в школу собираются…

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вот-вот наступит 1 сентября. Дети после долгого перерыва вернутся в школы и детсады. Кто-то ждет этого с нетерпением, кто-то предпочел бы остаться дома. В любом случае для многих возвращение к прежней жизни, к урокам, общению со сверстниками вызывает стресс. Как подготовить ребенка?

Вспомнить о плюсах

- Да, иногда как бы между делом рассказывать о плюсах возвращения в школу: к встречам с друзьями, интересным творческим урокам (ведь такие должны быть!), новым игрушкам и одежде, которую хочется показать, - говорит семейный психолог Мария Матана. - Может быть, у ребенка есть симпатия к учителю или первая любовь в классе.

Надо объяснить, почему он учился дома, а сейчас должен пойти в школу. Причем объяснить на детском языке, не пугая. Сказать, что поход в школу - его обязанность, как ваш поход на работу. Главное, создать позитивный настрой от возвращения. Спросите себя: «Что нравится моему ребенку в школе?» - и напомните ему об этом.

Можно взять ребенка с собой за покупками вещей, учебных принадлежностей, дать ему выбор.

Стресс возникает, когда мы ждем негатива. В ваших силах создать позитивный образ возвращения в школу.

Настроить режим дня

Многие дети привыкли за время карантина и за лето ложиться поздно, вставать к обеду. Надо уже сейчас как-то перестраивать. Но как?

- Дети, конечно, разные, - рассуждает психолог. - Кто-то «автоматом» живет в правильном режиме. Ему так комфортнее. Если же режима нет, то можно постепенно его устанавливать, но не кардинально меняя имеющийся. Например, ложиться спать около одиннадцати, двенадцати, а после к школе сдвигать время.

Если это возможно, у взрослых детей забирать на ночь телефон.

Перед сном стоит спрашивать у ребенка, как прошел день, делиться с ребенком. А с младшими школьниками создавать ритуал отхода ко сну. За час до желаемого засыпания: теплая ванна, неактивные занятия, сказки, мягкая музыка, теплое молочко, массажики и другие приятности. Главное, провести вместе время, а не просто сказать: «Иди спать», - и закрыть дверь. Старайтесь вести себя справедливо и заботливо с ребенком.

Не дергаться самим

Многим родителям кажется, что дети за лето забыли все, включая алфавит. Может быть, их стоит срочно за учебники сажать?

- А вы в отпуске хотите сидеть за своей работой? - спрашивает эксперт. - Вот и дети также. Принудительное учение, когда все остальные отдыхают, вызовет только протест. Школа и нужна, чтоб учить. И всегда сначала повторяют пройденное, а после идут к новым знаниями. Не формируйте у ребенка негативный настрой на обучение. Заставлять не надо. Если же ребенок сам рад читать энциклопедии, изучать что-то или повторять, то пусть делает это с радостью - с вами вместе, в виде игры и наслаждения собственными знаниями. Можно с младшими детьми устроить игры в школу. Таблицу умножения вспомнить в виде конкурса с призом: вы и ребёнок, кто лучше помнит. Подростка же заставлять повторять не имеет смысла, только нарушите отношения и свой авторитет.

Гулять «по интересам»

Свежий воздух - это полезно. А если ребенок не хочет гулять?

Сейчас, действительно, большая часть жизни проходит в гаджетах. Но дети зачастую лишь копируют своих близки. Обратите внимание, как часто вы сидите, уткнувшись в экран? Ходите ли вы гулять? Есть ли у вас хобби, интересы? Ходите гулять вместе с детьми, открывайте вместе новые места, встречайтесь с другими родителями.

• Помогите найти ребенку увлечение с выходом из дома. Спорт, игры, встречи. Увлекайте, а не запрещайте. И главное - будьте сами увлеченными.

• А разумное время в гаджетах - это дань времени и норма, сейчас ребенок, вырванный полностью из виртуала, может стать изгоем. Все в меру.

• Помогите ребенку почувствовать вкус активной жизни.

• Выходя вместе на улицу, хоть иногда интересуйтесь выбором ребенка, не решайте всегда за него. Может, он на улицу не хочет, потому что ему неинтересно то, что вы предлагаете.

ВОПРОСЫ НА ЗАСЫПКУ

Успокоить детей и нормализовать сон

Как нам, родителям, понять, пора ли беспокоиться? На вопросы «КП» ответила Мария Гусева, профессор кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики лечебного факультета РНИМУ им. Пирогова, к.м.н., зав. кафедрой арт-терапии Института междисциплинарной медицины, эксперт Ассоциации междисциплинарной медицины «Экология мозга», член Американской ассоциации арт-терапевтов.

- Мария Евгеньевна, мы в свое время в школе жутко переживали, отвечая у доски или ссорясь с одноклассниками. Но ничего, пережили! Выросли, окончили школу. Стоит ли придавать нам, взрослым, сильное значение детским переживаниям?

- У большинства взрослых остается это ощущение переживаний, неисправленных ошибок, обид - все перерастает в стресс. У ребенка тревога может выражаться в нарушениях сна, изменении поведения, обратите внимания на его рисунки, могут появиться «страшные картинки». В таком случае я бы советовала родителям не затягивать с походом к детскому неврологу.

- Но у родителей часто не остается времени на общение с детьми. Как еще определить, что у ребенка стресс, если он сам про это не рассказывает? Какие изменения в поведении детей должны насторожить взрослых?

- Плохой сон с кошмарами, отказ выходить на улицу или играть со старыми друзьями, ночной энурез, тики, заикание - все это признаки внутреннего стресса. Родителям следует помнить о том, что ребенок практически никогда не может словами объяснить свою тревогу.

- Могут ли стрессы, тревожные состояния у наших детей привести к каким-то серьезным последствиям для здоровья?

- Безусловно. Это вегетативные нарушения, плохая успеваемость в школе из-за повышенной утомляемости, тут тоже может помочь консультация невролога.

- Крайне сложно не волноваться накануне контрольной, экзаменов или первого свидания. Как снизить негативное влияние стресса?

- После консультации со специалистом ребенку можно принимать Тенотен детский - препарат оказывает успокаивающее и противотревожное действие, без седативного эффекта. Также я рекомендую арт-терапию или иные техники.

Например, подростку может быть интересна йога с элементами танца и релаксации, если нет аллергии - заведите домашнее животное, требующее внимания и ухода от ребенка, и большая часть стресса уйдет.