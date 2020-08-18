Сечин пришел к Путину с колбой лучшей в мире нефти

Глава «Роснефти» сделал президенту многообещающий подарок. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Разговор Владимира Путина с главой «Роснефти» Игорем Сечиным вышел за рамки обычного доклада о работе компании благодаря колбе, которую принес с собой один из главных нефтяников страны.

- Хотел бы отметить новый проект «Восток Ойл», - Игорь Сечин достал из коробки хрустальную емкость и протянул ее президенту. - Сегодня с большой радостью хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине Западно-Иркинского месторождения с потрясающими характеристиками: содержание серы – 0,02 процента

- Как на Ближнем Востоке? - взял в руки подарок Путин.

- Это премиальная нефть, одна из лучших в мире, лучшая в мире, - даже немного возмутился Сечин.

- Конечно, лучше, - не стал спорить президент.

- Конечно, лучше – наша, - подтвердил глава «Роснефти». - Плотность нефти 0,826 грамма на кубический сантиметр, высокая степень баррелизации. Премия на баррель по Argus, по сегодняшним оценкам, одиннадцать долларов на баррель. И это наша нефть, которая добыта без всякого стимулирования в результате поисково-разведочной работы, произведенная на 31-й скважине.

Событие вне всякого сомнения было из ряда вон выходящим. До сих пор российская нефть Urals уступала конкурентам из-за высокого содержания серы, и вот найден и добыт образец, превосходящий всех в мире.

Разговор Владимира Путина с главой «Роснефти» Игорем Сечиным вышел за рамки обычного доклада о работе компании благодаря бутылке, которую принес с собой один из главных нефтяников страны. Фото: Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Но это были не все хорошие новости в этот день. По мнению нефтяников, в ближайшие годы мировая экономика выйдет из кризиса.

- Ведем работу, готовимся к выходу мировой экономики из кризиса, чтобы к 2023–2024 годам вполне могли выйти с новыми объемами на рынки, которые, безусловно, будут расти, - заявил Сечин.

О ЧЕМ ЕЩЕ ДОЛОЖИЛ СЕЧИН

- «Роснефть» сегодня формирует порядка 8 процентов ВВП страны и 24 процента валового выпуска всего производственного сектора.

- Компания повысила меры предупреждения заболеваемости коронавирусом на своих предприятиях - уже проведено более 245 тысяч тестов.

- В результате соглашения «ОПЕК +» компания временно сократила добычу, но сохраняет потенциал скважин и рабочие места с возможностью вернуться к работе.