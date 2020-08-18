Меркель осуждает насилие в Белоруссии, а про «желтые жилеты» молчит

Что-то фрау Меркель ни словечком не осудила своего главного партнера по ЕС, президента Франции Мануэля Макрона, за жесткие разгоны «желтых жилетов» Фото: REUTERS

Неформальный лидер Евросоюза, Германия, раскритиковала действия белорусских силовиков во время массовых митингов. В столкновениях погибло два демонстранта, сотни людей до сих пор остаются под арестом.

- Осуждаем насилие в отношении манифестантов, призываем власти Республики Беларусь освободить задержанных, - заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Что ж, жестокие действия силовиков безусловно достойны осуждения. Как, впрочем, и двойные стандарты. Что-то фрау Меркель ни словечком не осудила своего главного партнера по ЕС, президента Франции Мануэля Макрона, за жесткие разгоны «желтых жилетов», протестовавших против безудержного роста цен на топливо. Или президента США Дональда Трампа - за недавнюю вакханалию на улицах американских городов. Да и когда полиция слишком усердствует против демонстрантов в самой Германии, Берлин не видит в этом никакой угрозы демократии. А ведь жертв в этих стычках было куда больше, чем в Белоруссии. Судите сами:

- Франция: во время разгона шествий «желтых жилетов» погибло 11 человек, ранения получили свыше 4000. Из них 14 ослепли на один глаз из-за близкого разрыва полицейских светошумовых гранат или прицельных ударов струями водомета;

- США: в беспорядках под лозунгом «Черные жизни важны», которые вспыхнули в мае и продолжались два месяца, погибло 60 человек, пострадали еще около 1000. Число задержанных на пике противостояния превышало 14 тысяч;

- Германия: в июле 2017 года антиглобалисты устроили в Гамбурге грандиозную акцию протеста против проходившего там саммита «Большой двадцатки». Полиция разогнала митинг, применив водометы и слезоточивый газ. Были арестованы около 500 человек. Причем суды над бузотерами продолжаются до сих пор - в минувшем июне еще пятеро участников тех беспорядков получили реальные сроки за стычки с полицией.

Так что вовсе не за гуманизм радеет Ангела Меркель, а руководствуется голой политикой: действия властей тех стран, что не входят в орбиту Запада (будь то Китай, Россия или та же Белоруссия), осудим, а про свою брутальность промолчим.