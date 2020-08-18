Ким Чен Ын назвал домашних собак «трендом буржуазной идеологии» и приказал изъять их

Президент КНДР Ким Чен Ын приказал конфисковать всех домашних собак, которые есть в семьях северокорейцев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент КНДР Ким Чен Ын приказал конфисковать всех домашних собак, которые есть в семьях северокорейцев. Эту новость сообщил телеканал Fox News. Глава государства считает, что четвероногие члены семьи являются «трендом буржуазной идеологии».

Как известно, в КНДР большие проблемы с продовольствием – не хватает мяса. Не исключено, что, прикрываясь миссией борьбы с буржуазными веяниями, власти начнут снабжать мясом домашних животных столовые, рестораны и другие заведения общепита.

Голод грозит Северной Корее как из-за международных санкций, так и из-за ситуации с коронавирусной пандемией. Ранее Ким Чен Ын уверял, что с проблемой нехватки продовольствия Северная Корея справится самостоятельно, не прибегая к помощи других государств.

Подобное заявление северокорейские власти делали и в начале весны, когда в регионе был зафиксирован пик заболеваемости коронавирусом. Официальный Пхеньян отрицал наличие в стране зараженных COVID-19, но затем обратился к международному сообществу за помощью.

Инициатором санкций против Северной Кореи являются США, настаивающие на денуклеаризации полуострова. Американский президент Дональд Трамп заявлял, что готов снять ограничения в случае достижения соглашения по этому вопросу. Но после нескольких раундов интенсивных переговоров из Пхеньяна пришло сообщение, что КНДР не заинтересована более в диалоге с Соединенными Штатами.