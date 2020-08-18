Доходы российского бюджета спасет жаркое лето в Европе

Цены на газ стремительно растут, а с ними и доходы российской казны Фото: Shutterstock

Газ дорожает – причем не только в платежках россиян. С конца июня мировые цены на голубое топливо выросли больше чем на 60%. Подорожание полностью перекрыли падение котировок в начале весны.

А тогда, на заре пандемии коронавируса, казалось, что все очень плохо. Для газовиков, конечно. Впрочем, если учесть, что поступления от экспорта газа весьма ощутимы для бюджета России, всем нам стоит следить за ценами не газ не менее пристально, чем за колебаниями стоимости барреля нефти.

Теплая зима позволила Европе сэкономить на топливе – в хранилищах в марте оставалось довольно много газа. Больше того, скоро стало понятно, что больше-то и не понадобится: жизнь постепенно вставала на паузу из-за коронавируса. А это значит в том числе и падение в потреблении топлива.

Все это привело к тому, что цены на голубое топливо иногда опускались до отрицательных значений. Впрочем, из-за особенностей ценообразования топливо «Газпрома», поставляемое в Европу, обычно дороже того, чью цену определяют на бирже. НО даже здесь в какой-то момент значения опустились до уровня, когда качать газ в Европу попросту невыгодно.

Такая ситуация – далеко не проблема одной компании. «Газпром» второй после «Роснефти» крупнейший плательщик налогов в бюджет России. А значит, чем меньше он продает за границу, тем меньше получает казна. За первые полгода 2020-го компания экспортировала на 17,8% газа меньше, чем за тот же период прошлого года. Еще печальнее цифры по прибыли – она упала вдвое.

Но во втором полугодии цены оттолкнулись от дна и пошли вверх, уже отыграв падение.

- Причин тому несколько. Во-первых, производители газа сократили поставки, чтобы удержать цены. Во-вторых, мировая экономика постепенно выходит из режима ограничений и восстанавливается, - отметила аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева. – Ну а в-третьих, теперь уже погода в США, Европе и Азии играет на руку поставщикам, а не потребителям.

За теплой зимой в Европе последовало довольно жаркое лето. Хоть до рекордов прошлого года и не оно не дотягивает, температура заставляет европейцев тянуться к пульту от кондиционера. Растет потребление электричества и, как следствие, газа, благодаря которому электроэнергия и вырабатывается. Ну а раз есть спрос, будет расти и цена.

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