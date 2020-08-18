Адвокат Добровинский заявил сумму иска к Михаилу Ефремову: 1 рубль

Александр Добровинский, представляющий интересы троих потерпевших - жены, младшего сына и брата погибшего, перед тем, как заявить сумму их иска, задаёт вопрос Михаилу Ефремову. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Александр Добровинский, представляющий интересы троих потерпевших - жены, младшего сына и брата погибшего, перед тем, как заявить сумму их иска, задаёт вопрос Михаилу Ефремову.

- Вы так и не вспомнили события той ночи?

- Нет.

- Слова адвокатов согласованы с вами?

- Да.

До этого звёздный юрист предупреждал: он заготовил два иска с сильно отличающимися суммами моральной компенсации. Какой документ он уничтожит, а какой огласит, зависит от ответов подсудимого.

Адвокат Добровинский театрально зачитывает детали и главное - сумму иска: 1 рубль. «Грязные деньги нам не нужны!».

- Мы хотим внести свою лепту в дело защиты маленьких людей от богатых и зарвавшихся знаменитостей, - пишут в иске родственники погибшего курьера. - Мы простые провинциальные жители Рязани. Но может быть, на таких как мы, держится наша страна.

Как отмечают члены семьи Сергея Захарова, актёр не извинился и не раскаялся.

Кроме того, в иске указаны нотариально заверенные ссылки на СМИ - нелицеприятные высказывания Эльмана Пашаева (а значит, и самого Ефремова) о борьбе за деньги родственников курьера.

- Его родня мечтает побольше заработать, скоро вся деревня будет претендовать, чтобы стать потерпевшими - собаки, кошки и так далее. Они как будто Богу молились, чтобы его не стало. Бедный покойный! Он наверное, в гробу переворачивается! - зачитывает адвокат Добровинский.

«Прощения от нас ему не будет никогда. А его раскаяние будет притворным», - говорят близкие.

Моральный вред - 1 рубль - будет взыскан солидарно на троих потерпевших. То есть жене, сыну и брату Сергея Захарова достанется по 33 копейки.