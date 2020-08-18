Козырь в рукаве: появился тайный свидетель смертельного ДТП Михаила Ефремова

Появился тайный свидетель смертельного ДТП Михаила Ефремова Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Пресненском суде Москвы случились две сенсации. Первая - заявление Александра Добровинского о сумме иска потерпевшей стороны по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова. И ответный ход адвоката актера Эльмана Пашаева. Последний сообщил о тайном свидетеле, который докажет невиновность его подзащитного.

Александр Добровинский, представляющий интересы троих потерпевших - жены, младшего сына и брата погибшего в ДТП курьера Сергея Зхарова заявил сумму иска к актеру Михаилу Ефремову. "Грязные деньги нам не нужны! Мы хотим внести свою лепту в дело защиты маленьких людей от богатых и зарвавшихся знаменитостей. Мы простые провинциальные жители Рязани. Но может быть, на таких как мы, держится наша страна. Прощения от нас ему не будет никогда. А его раскаяние будет притворным", - театрально зачитал детали и главное - сумму иска - 1 рубль юрист.

Александр Добровинский, представляющий интересы троих потерпевших - жены, младшего сына и брата погибшего в ДТП курьера Сергея Зхарова заявил сумму иска к актеру Михаилу Ефремову. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кроме того, в иске указаны нотариально заверенные нелицеприятные высказывания Эльмана Пашаева о борьбе за деньги родственников курьера. "Его родня мечтает побольше заработать, скоро вся деревня будет претендовать, чтобы стать потерпевшими - собаки, кошки и так далее. Они как будто Богу молились, чтобы его не стало. Бедный покойный! Он наверное, в гробу переворачивается!", - зачитал Добровинский.

После этого слово неожиданно слово взял Пашаев. Адвокат Ефремова, вероятно, до последнего держал свой козырь в рукаве. Он заявил, что у него есть некий тайный свидетель, который докажет невиновность его подзащитного. "Мы просим дать нам один перерыва, чтобы мы могли представить свои доказательства", - попросил суд защитник.

В центре трое потерпевших, которые заявили иск на рубль Фото: Михаил ФРОЛОВ

Все участники процесса стали возражать против отсрочки на день. Мол, защитник Ефремова тянет время. "Нашему человеку нужен один день на дорогу, чтобы добраться в Москву, - парировал Пашаев. - После этого мой подзащитный даст показания".

Бывшая помощница Пашаева - адвокат Анна Бутырина - тут как тут. Она зачитала документы. Мол, со стороны защиты актера заявлен всего один свидетель - Софья Кругликова, которая живет в Москве.

Эльман Пашаев сообщил о тайном свидетеле, который докажет невиновность его подзащитного. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тут у всех на глазах поднялся с места сам Михаил Олегович. Все судебное заседание он сидел в маске, лишь изредка поднимал глаза, из-за чего казалось, что он дремлет. Но он не спал. Еле слышно произнес, обращаясь к Бутыриной: "Какое у вас прекрасное имя - Анна... Софья - моя жена, у нас трое детей. Нам не с кем их оставить детей...".

"Нам ничего не слышно!", - кричит адвокат потерпевшей стороны.

"Купите..!", - громко заявил Ефремов и показал на ухо.

Меж тем судья непреклонна. Заседание назначено на завтра, 19 августа, на 10:00.