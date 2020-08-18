Самая зрелищная команда Европы открыла сезон охоты за полузащитником «Локомотива» Алексеем Мирачуком

Судьба Алексея Миранчука решается в эти дни. Полузащитник сборной России и «Локомотива» в шаге от перехода в итальянскую «Аталанту». Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Судьба Алексея Миранчука решается в эти дни. Полузащитник сборной России и «Локомотива» в шаге от перехода в итальянскую «Аталанту», команду-Золушку европейского футбола. Переговоры идут полным ходом, все решается в ближайшие часы. Сам Миранчук, возможно, хотел бы оказаться в «Милане» или «Юве», но Бергамо – это шанс расти вместе с клубом и стать вместе с ним большой звездой.

СНАЧАЛА ЦИФРЫ

15 млн евро - ожидается, что примерно столько «Аталанта» заплатит за Алексея Миранчука. Сколько попадет в кассу «Локомотива», а сколько в карман агентов-посредников – интрига этих дней.

2 млн евро – такая зарплата ждет Алексея Миранчука в Италии. В «Локомотиве» он мог бы получать порядка 3 млн евро. Но готов на жертвы ради шанса заиграть в Европе.

ЧТО ЗА КЛУБ «АТАЛАНТА»

Некогда скромная «Аталанта» теперь – самая зрелищная команда Европы. Почти каждый ее матч – это восхищение атакой и голами. В этой Серии А она забила 98 голов, в прошлом – 77. Такие счета в ее матчах, как 6:2. 4:3, 7:2 – совсем не редкость. Для Италии, где всегда ценили строгую классику обороны, а в открытый футбол играют только в самых концовках матчей, это шок.

«Аталанта» свято верна заветам Александра Кержакова – ее игроки били, бьют и будут бить. Команда в среднем наносит по воротам 18,7 ударов за игру. А кроме того они здорово прессингуют, зачастую не дают поднять голову сопернику, и постоянно нагнетают темп, пока не сломают противника, не заставят его повернуться лицом к своим воротам и бежать в панике в оборону. А кроме того, «Аталанта» изучает каждого соперника под микроскопом – неважно, «ПСЖ» ты или «Лечче», для вас будет приготовлен персональный план, где все ваши слабости вытащат клещами на всеобщее обозрение.

И все это благодаря главному тренеру Джан Пьеро Гасперини.

У АЛЕКСЕЯ БУДЕТ САМЫЙ КРУТОЙ ТРЕНЕР ИТАЛИИ

Удивительно, что Гасперини еще в «Аталанте». Его еще в том году тащили к себе гранды. Но 62-летний Мистер отлично знает, чем чреваты удушливые объятия клубов-грандов. И предпочитает творить с «Аталантой» - выводить ее в Лигу чемпионов и там творить историю.

Гасперини в чем-то философ. Начнет говорить – заслушаешься. Помните мем про «матерого волчище»? Такой плакат тренер повесил в раздевалке «Аталанты». У Гасперини есть свое объяснение этой картинки. «Те, кто впереди - диктуют темп, - объяснял он как-то эту картинку волчьей стаи. - Это сильнейшие, они должны защищать стаю, когда на нее нападают. За ними вы видите пятерых волков, чья роль также заключается в помощи отражения атак. Наконец, самый последний волк – вожак, который следит, чтобы никто не оставался позади. Именно он объединяет стаю».

Другие слова алленаторе – тоже должны понравится Алексею Мирачнуку. «Хочу чтобы каждый футболист был доволен, и чувствовал, что его ценят», - говорит Гасперини. Еще один принцип, который делает среднюю «Аталанту» одной из самых крутых команд Европы звучит так: «Те кто умеют играть в футбол – делают команду лучше. Я предпочитаю футболистов, которые не играют с мячом, а играют в футбол», - золотые слова.

ЕСТЬ ЛИ ШАНС У МИРАНЧУКА СТАТЬ ТАМ ЗВЕЗДОЙ

А почему нет? «Аталанта» играет по схеме 3-4-3 – она привычна для Алексея Мирачука. В команде полно хороших футболистов, но они не выглядят неприкасаемыми звездами. И в конце концов, в этой «Аталанте» здорово смотрится Марио Пашалич – тот самый парень, который в «Спартаке» несколько лет назад выглядел серым мышонком, и проиграл конкуренцию Глушакову. А уж нынешний Алексей Миранчук выглядит сейчас намного более впечатляюще.