Десятый день протестов в Белоруссии: Направо пойдешь - к СИЗО подойдешь, налево пойдешь - на концерт попадешь

Душа просит праздника? Добро пожаловать к СИЗО на улице Володарского. Здесь сегодня празднуется день рождения лидера проекта «Страна для жизни» Сергея Тихановского. Фото: Александр КОЦ

Во вторник, 18 августа, Минск похож на некий молодежный кластер, в котором найдется применение любым начинаниям. Душа просит праздника? Добро пожаловать к СИЗО на улице Володарского. Здесь сегодня празднуется день рождения лидера проекта «Страна для жизни» Сергея Тихановского.

Сам он справляет 42-летие за стеной - там его держат по обвинению в организации беспорядков и препятствованию подготовки к выборам. Фото: Александр КОЦ

Сам он справляет 42-летие за стеной - там его держат по обвинению в организации беспорядков и препятствованию подготовки к выборам. Но ему наверняка было слышно, как около сотни его сторонников у ворот изолятора скандируют «Поздравляем». Его соратники поставили у КПП колонку, устроив импровизированный митинг, на котором политинформация перемежалась с задорными песнями.

Но ему наверняка было слышно, как около сотни его сторонников у ворот изолятора скандируют «Поздравляем». Фото: Александр КОЦ

Если прогулять я отсюда по проспекту Независимости и свернуть в проулки, можно набрести на пикет около министерства иностранных дел. В оппозиционных соцсетях сообщалось, что здесь на забастовку выйдут действующие дипломаты, но появились только бывшие. И призвали. Своих экс-коллег к забастовке.

Его соратники поставили у КПП колонку, устроив импровизированный митинг, на котором политинформация перемежалась с задорными песнями. Фото: Александр КОЦ

Неспешным шагом проходим мимо Национального художественного музея, сотрудники которого устроились с плакатами на ступеньках. Люди культуры - тоже при деле.

Во вторник, 18 августа, Минск похож на некий молодежный кластер, в котором найдется применение любым начинаниям. Фото: Александр КОЦ

Фото: Александр КОЦ

Поднимаемся к Октябрьской площади, где в глубине сквера затаился академический театр имени Купалы. Его сотрудники написали заявление об увольнении, так и не добившись восстановления на работе своего руководителя, который заявил о поддержке протеста и был уволен.

Сотрудники театра имени Купалы написали заявление об увольнении, так и не добившись восстановления на работе своего руководителя, который заявил о поддержке протеста и был уволен. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сотрудники театра имени Купалы написали заявление об увольнении, так и не добившись восстановления на работе своего руководителя, который заявил о поддержке протеста и был уволен. Фото: Павел МАРТИНЧИК

За национальной музыкой - к «Белтелерадиокомпании». Здесь милиция заблаговременно перекрыла дорогу и подходы к редакции.

– Мне тяжело обходить, пропустите, - просит женщина на «блокпосту».

– А мне не тяжело тут 12 часов стоять? - раздраженно бросает страж порядка. Но женщину, все-таки пропускает.

За национальной музыкой - к «Белтелерадиокомпании». Здесь милиция заблаговременно перекрыла дорогу и подходы к редакции. Фото: Александр КОЦ

Строй милиционеров на дороге перед редакцией стал невольным зрителем концерта. Может они даже улыбались, но под масками видно не было. У автобусной остановки музыкальный коллектив с чернокожим фронтменом лабали на баяне и балалайке что-то на белорусском.

Строй милиционеров на дороге перед редакцией стал невольным зрителем концерта. Фото: Александр КОЦ

Происходящее сегодня в Минске с виду напоминает молодежный фестиваль, если не знать, что политологи уже окрестили происходящее децентрализованным протестом. Который, впрочем, объединяется вечером - на площади Независимости. Чтобы снова разойтись - каждый по своим точкам.

У автобусной остановки музыкальный коллектив с чернокожим фронтменом лабали на баяне и балалайке что-то на белорусском. Фото: Александр КОЦ