От Хабаровска многое ожидается

В ходе беседы обсуждались принципиально важные для региона вопросы Фото: REUTERS

Встреча свидетельствует о большой степени внимания федерального центра к проблематике Хабаровского региона в частности и макрорегиона Дальнего Востока в целом. Визит премьер-министра обусловлен стратегическими планами Центра на Дальний Восток. Это говорит о том, что на Дальневосточный округ возлагаются большие надежды.

В ходе беседы обсуждались принципиально важные для региона вопросы. В частности, говорили о выделении дополнительных средств на завершение второго и третьего этапов инженерной защиты Комсомольска-на-Амуре. Для спокойствия и защиты людей и города от наводнений необходимо в кратчайшее время закончить строительство дамбы. «Чтобы не пришлось больше, как это было в 2013 году, вручную сутками удерживать нахлынувшую воду и в оперативном режиме в буквальном смысле «затыкать» проблемные бюджетные «дыры», - так решение прокомментировал президент консалтингового агентства Bakster-group Дмитрий Гусев. Завершение строительства дамбы – вопрос качества жизни и безопасности людей.

Многое внимания было уделено и инфраструктурным проектам -реконструкции дороги Ванино - Советская Гавань, возведению школы на 1100 мест в микрорайоне «Строитель» в Хабаровске и Центра детского творчества в Николаевске-на-Амуре.

Эти социально значимые проекты получили одобрение премьер-министра.

ВРИО губернатора также говорил о налоговых вычетах, касающихся внутреннего туризма (что наверняка будет способствовать развитию туристической отрасли в регионе) и о необходимости пересмотра налоговых тарифов, которые напрямую касаются не только населения, но и в первую очередь производства. Развитие экономики сильно зависит от тех тарифов, которыми определяются эффективность и доходность предприятий – больших и малых. А туристический сегмент – целый кластер экономики, огромный потенциал края, в настоящий момент еще слабо реализованный.

По мнению специалистов Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Александра Малахова и Дарьи Кислицыной, кроме перспективных доходов и дополнительных рабочих мест (а это возможность трудоустроиться в том числе и самозанятым, о которых часто забывают) поддержка такого начинания может сильно повлиять на тотальное самочувствие людей, осознавших, что они теперь в состоянии применить свои таланты и знания в самых разных областях, и могут воспользоваться целым спектром новых возможностей.

Еще на пути к разрешению – проблема местных обманутых дольщиков. Она висит уже несколько лет, и предыдущая власть не смогла довести дело до удовлетворительного финала. Теперь ситуация на контроле федерального Центра, поскольку для благополучного исхода требуется совместный с Правительством поиск решения. Михаил Мишустин поручил разработку оптимальных вариантов профильным вице-премьерам Хабаровского края.

Таким образом, задачи перед Дальним Востоком стоят немалые, и у них есть конкретные сроки реализации – 2021-2022 годы. Это дарит людям надежду, перспективу и ощущение, что к их радости регион, несмотря ни на что, развивается.