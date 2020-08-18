"Полегче, мать!": абсолютно голая Настя Каменских взбудоражила поклонников

Певица призналась, что раз в месяц полностью обнажается Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Певица Настя Каменских снялась абсолютно голой в поле. Опубликовав откровенную фотографию, жена Потапа порассуждала о единении с природой и любви раздеваться. Взбудораженные поклонники интересуются, кто снимал замужнюю звезду.

Настя Каменских призналась, что раз в месяц раздевается догола, чтобы почувствовать единение с природой. "Я обожаю лето. Именно летом я чувствую особое единение с природой. Чем ближе мы к ней, тем сильнее это чувствуем. У меня есть традиция - каждый месяц в теплое время года я на целый день выбираюсь туда, где могу почувствовать эту особую связь. Когда только я и мир, когда мое тело окутывает приятный ветерок, когда солнце мягкими лучами касается моего тела", - откровенничает звезда.

Она рассказала о том, как любит быть наедине с собой. "Когда ничто не мешает стать единым целым с Вселенной, которая создала нас. Только я и природа, и ничто - ни одежда, ни мысли, ни окружающие - не мешают наполняться первозданной энергией стихий земли, воздуха и растений. Я слушаю только Вселенную и наполняюсь. Как же важны для меня такие дни", - написала Настя.

Поклонники не знают, что и думать. Взбудораженные подписчики надеются, что артистку снимал голой муж Потап. "Полегче мать!", "Интересно для чего обнаженной фоткаться? Чтобы снимали?", "Ты ракета, бомба, петарда", "Ты огонь. Но некому потушить такой огонь", "Вот это фигура!", "Кто фотограф?", "Надеюсь, Потап снимал. Иначе стыдоба", - пишут возбужденные фолловеры.

Напомним, 39-летний Потап и 33-летняя Настя Каменских поженились 23 мая 2019 года. Свадьбы звезд проходила в элитном ресторане под Киевом, где собрались родственники и близкие друзья пары. Невеста блистала в кружевном облегающем платье с декольте до пупка, а жених выбрал костюм кремового оттенка и белые кроссовки. Слухи о романе Насти и Потапа появились в 2006 году, когда артист еще был женат на Ирине Горовой. Сами звезды свою личную жизнь не комментировали.