В Евросоюзе опасаются, что западные санкции сильнее привяжут Минск к Москве

Польша, громче всех кричавшая о необходимости «наказать Лукашенко», вдруг засомневалась, что эти меры сработают Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В среду страны Евросоюза проведут чрезвычайный саммит, на котором обсудят ситуацию в Белоруссии. ЕС уже объявил, что не признает результаты состоявшихся там президентских выборов и готовится ввести против Минска санкции за насилие над гражданами.

Однако Польша, громче всех кричавшая о необходимости «наказать Лукашенко», вдруг засомневалась, что эти меры сработают. «Ограничение санкциями без предоставления перспективы сотрудничества еще глубже втянет Белоруссию в сферу российского влияния. Белорусы должны иметь реальный выбор, а роль Евросоюза заключается в том, чтобы этот выбор им предложить. Надо дать им нечто большее», - заявил замминистра иностранных дел Польши Павел Яблоньский.

Но как там дело сложится, пока не ясно. Поэтому Варшава на всякий случай уже упростила возможность быстрого перехода границы для тех граждан Белоруссии, которые захотят покинуть свою страну. Польские власти сообщили, что готовы «даже без необходимых документов принять тех, кто чувствует угрозу и вынужден бежать».

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