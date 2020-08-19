Анекдоты: Вы знали, что маленькие куски ткани, которые даются с вещами, нужны, чтобы постирать и проверить, как поведет себя вещь, а не для заплатки?

- Ты меня любишь?
- Да.
- А как?
- Как ни странно.
* * *
Я отношу себя к хорошим людям. Но они почему-то всегда приносят меня обратно.
* * *
Как показали последние события, предпоследние были лучше...
* * *
Нельзя ставить детей в угол. Особенно если там стык обоев.
* * *
- Ты кем работаешь?
- Я нутрициолог.
- Нутрий разводишь, что ли?
- Дурачок, даю людям советы по правильному питанию.
- А, значит, людей разводишь.
* * *
Клиент в банке:
- Знаете, я хотел бы положить деньги в ваш банк, к кому мне обратиться?
Кассир себе под нос:
- К психиатру...
* * *
Сегодня знаменательный день: ровно полгода, как я завтра утром выйду на пробежку.
* * *
Ходил с девочкой в один садик в одну группу, в школе в один класс, в колледже в одной группе... В Одноклассниках смотрю - ей 27 лет, а мне 38...
* * *
Британские ученые провели опыты с алкоголем.
Оказалось, что водка со льдом вредит почкам, ром со льдом вредит печени, джин со льдом вредит сердцу, виски со льдом вредит мозгу.
Оказывается, этот чертов лед невероятно вреден!
* * *
- А до свадьбы говорил, что готов умереть ради меня!
- Ну ладно, давай сюда твои котлеты.
* * *
Судя по толщине, лежачий полицейский был как минимум в звании майора.
* * *
- Место рождения?
- Город Горький.
- Место жительства?
- Нижний Новгород.
- Причина переезда?..
* * *
Молодой человек все спрашивает и спрашивает, какая у меня любимая шоколадка. А мне стыдно признаться в том, что какую ни дай - любую сожру.
* * *
- Доктор! Я никак не могу сходить в туалет...
- Главное - оптимизм! Не можете в туалет - сходите в кино, в театр, на выставку!
* * *
Нетолерантность: я прав, а каждый, кто со мной не согласен, - идиот!
Толерантность: хотя я и прав, но у вас также есть право на свою идиотскую точку зрения.