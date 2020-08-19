Анекдоты: Вы знали, что маленькие куски ткани, которые даются с вещами, нужны, чтобы постирать и проверить, как поведет себя вещь, а не для заплатки?

- Ты меня любишь?

- Да.

- А как?

- Как ни странно.

* * *

Я отношу себя к хорошим людям. Но они почему-то всегда приносят меня обратно.

* * *

Как показали последние события, предпоследние были лучше...

* * *

Нельзя ставить детей в угол. Особенно если там стык обоев.

* * *

- Ты кем работаешь?

- Я нутрициолог.

- Нутрий разводишь, что ли?

- Дурачок, даю людям советы по правильному питанию.

- А, значит, людей разводишь.

* * *

Клиент в банке:

- Знаете, я хотел бы положить деньги в ваш банк, к кому мне обратиться?

Кассир себе под нос:

- К психиатру...

* * *

Сегодня знаменательный день: ровно полгода, как я завтра утром выйду на пробежку.

* * *

Ходил с девочкой в один садик в одну группу, в школе в один класс, в колледже в одной группе... В Одноклассниках смотрю - ей 27 лет, а мне 38...

* * *

Британские ученые провели опыты с алкоголем.

Оказалось, что водка со льдом вредит почкам, ром со льдом вредит печени, джин со льдом вредит сердцу, виски со льдом вредит мозгу.

Оказывается, этот чертов лед невероятно вреден!

* * *

- А до свадьбы говорил, что готов умереть ради меня!

- Ну ладно, давай сюда твои котлеты.

* * *

Судя по толщине, лежачий полицейский был как минимум в звании майора.

* * *

- Место рождения?

- Город Горький.

- Место жительства?

- Нижний Новгород.

- Причина переезда?..

* * *

Молодой человек все спрашивает и спрашивает, какая у меня любимая шоколадка. А мне стыдно признаться в том, что какую ни дай - любую сожру.

* * *

- Доктор! Я никак не могу сходить в туалет...

- Главное - оптимизм! Не можете в туалет - сходите в кино, в театр, на выставку!

* * *

Нетолерантность: я прав, а каждый, кто со мной не согласен, - идиот!

Толерантность: хотя я и прав, но у вас также есть право на свою идиотскую точку зрения.