Какие новые ниши для бизнеса возникли в мире во время пандемии

Международный опыт свидетельствует о том, что пандемия подстегнула использование роботов, искусственного интеллекта и 3D-печати

Агентство стратегических инициатив вместе с экспертами Института стратегических исследований и экономики знаний ВШЭ изучили зарубежный опыт реализации новых бизнес-идей в связи с пандемией коронавируса. Исследование было проведено в преддверии форума «Сильные идеи для нового времени», который АСИ и Фонд Росконгресс проведут в Сочи. Разбор практик проводился для одного из треков Форума – «Новые идеи для бизнеса».

Международный опыт свидетельствует о том, что пандемия подстегнула использование роботов, искусственного интеллекта и 3D-печати в сфере здравоохранения, применение блокчейн-технологий для развития системы поставок, а также породила ряд новых инициатив, связанных с развитием туризма.

«Пандемия коронавируса, плачевно сказавшаяся на многих традиционных отраслях, создала новые возможности и ниши для бизнеса в области информационных и новых производственных технологий, в особенности в таких секторах как здравоохранение, туризм и логистика. Власти многих стран используют сложившуюся ситуацию, чтобы ускорить технологическое развитие, увеличивают финансирование научных разработок в прорывных сферах. В России также активно развивается внутренний туризм и направление “цифрового туризма”, позволяющее “путешествовать” не выходя из дома. Много новых интересных идей в этих и других областях поступают на нашу цифровую платформу для сбора сильных идей для нового времени idea.asi.ru, сбор заявок на которой продолжается», – отметил заместитель гендиректора АСИ Георгий Белозеров.

«Сложившаяся ситуация актуализировала спрос на ряд классов перспективных технологических решений: дистанционную медицинскую диагностику, беспилотный транспорт, робототехнику, технологии распределенного реестра. Уверен, что выявленный спрос и повышенное внимание инвесторов ускорят развитие компаний и стартапов, работающих в этих направлениях, придав им дополнительный импульс», – говорит старший директор по инновационной политике НИУ ВШЭ Артем Шадрин.

Новые технологии в здравоохранении

Роботы

В условиях распространения COVID-19 особую актуальность приобрело использование роботов в медицинских учреждениях и на улицах городов. Так, в китайских больницах начато применение роботов-помощников: они развозят лекарства больным, собирают мусор, постельное белье.

В провинции Цзянсу на улицах используются роботы на основе технологии 5G. Они самостоятельно передвигаются в местах массового скопления людей, распознают лица, дистанционно измеряют температуру, отслеживая одновременно до 32 человек. Более 30 дезинфекционных роботов, разработанных и изготовленных на шанхайском предприятии, использовались в крупных больницах Ухани – эпицентре вспышки коронавируса.

Похожие разработки применяются и в Индии: в государственной больнице колледжа Стенли в штате Тамилнад в качестве эксперимента используют роботов для раздачи продуктов питания и лекарств.

Литовский производитель робототехники Rubedo sistemos предлагает для массового производства робота-дезинфектора. Разработчики утверждают, что робот способен уничтожить в помещении 99% бактерий, вирусов и грибков.

В Сингапуре разработан управляемый дистанционно при помощи ноутбука или планшета робот-уборщик, способный мыть и дезинфицировать труднодоступные поверхности (например, под столами и кроватями). Устройство проходит процесс тестирования в различных учреждениях и общественных местах.

В Испании беспилотные летательные аппараты используются для дезинфекции улиц.

Искусственный интеллект

В Китае в медучреждениях применяются системы анализа томограмм на основе искусственного интеллекта, что позволяет быстрее отличить обычную пневмонию от пневмонии, вызванной 2019-nCoV. Общественный транспорт в китайских городах оборудован умными термометрами.

В Австралии разработанная ранее компанией-стартапом DetectED-X для обнаружения онкологических заболеваний нейросеть может быть использована для диагностики коронавирусной инфекции COVID-19. Любое медучреждение в мире сможет бесплатно воспользоваться технологией, зарегистрировавшись на сайте разработчиков. Технология позволит врачам, анализирующим полученные в результате компьютерной томографии снимки легких, проверять диагноз в режиме реального времени.

Компания Apple совместно с Американским государственным центром по контролю и предотвращению заболеваний (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) и Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях запустили приложение, позволяющее проводить скрининг на наличие коронавируса. Анализируя ответы на различные вопросы, сформулированные на основе рекомендаций CDC, приложение подсказывает, какие действия следует предпринять, включая необходимость сдать тест на коронавирус. Приложение будет регулярно обновляться в соответствии с актуальными рекомендациями CDC. Кроме того, CDC предоставит все используемые в приложении алгоритмы в формате открытого кода, для того чтобы любые компании-разработчики могли использовать их при создании и усовершенствовании своих программ.

Стартап DOCYET создал онлайн-чат-бота, который анализирует данные о физиологических показателях пользователя, проводит оценку рисков и предлагает варианты для удаленных консультаций.

Технологии 3D-печати

Производитель материалов для 3D-печати Copper3D опубликовал цифровой файл STL с открытым исходным кодом респиратора N95 для печати в 3D-формате.

Когда в больнице города Брешиа (Италия) закончились дыхательные клапаны, необходимые для подключения пациентов к аппаратам ИВЛ, поставщик не смог оперативно удовлетворить внезапно возросший спрос. Для решения проблемы инженерная фирма Isinnova запустила 3D-печать недостающих деталей.

Меры господдержки профильных технологических инноваций

Правительство Германии провело специализированный хакатон, который привлек 42 000 участников и более 800 проектов. Министерство здравоохранения Германии запустило «Инновационный хаб в области здоровья», на котором среди прочего размещены проверенные сервисы для удаленных медицинских консультаций, большинство из которых бесплатны.

Британское космическое агентство при участии Европейского космического агентства создало фонд в размере 2,6 млн фунтов стерлингов (3,26 млн долл. США) с целью финансирования проектов и стартапов, применяющих высокотехнологичные разработки и достижения космической промышленности для решения наиболее актуальных проблем национальной системы здравоохранения в условиях пандемии, таких как использование дронов для доставки диагностических тестов и медицинских средств индивидуальной защиты, либо использование спутниковых данных для контроля вспышек заболеваемости. Проекты, претендующие на финансирование, могут использовать спутниковые коммуникации и навигацию, технологии спутникового мониторинга земной поверхности, а также любые другие технологии, связанные с полетами человека в космос.

Блокчейн-технологии

В начале мая 2020 года исследовательская компания IDC обнародовала прогноз, согласно которому расходы на корпоративные блокчейн-проекты в Европе в 2020 году вырастут на 60% до 1,33 млрд долл. США, несмотря на пандемию коронавируса. Ранее IDC предсказывала, что расходы европейских компаний на блокчейн-решения в 2020 году составят 1,45 млрд долл. США. Пандемия повлияла на деловые операции и инновации, после чего IDC ухудшила тот прогноз на 8%.

Хотя пандемия COVID-19 негативно повлияла на блокчейн-индустрию, изменившаяся ситуация может открыть новые возможности. Так, коронавирусный кризис вызвал серьезные сбои в международных поставках. Длинные, сложные цепочки затрудняют прогнозирование и планирование поставок, а эти проблемы вполне может решить блокчейн.

Применение технологии блокчейн в процессах производства и логистики позволяет снизить число случаев поставок некачественной и контрафактной продукции. Когда на одной блокчейн-платформе осуществляется сбор информации от различных поставщиков и посредников о товарах, можно получить достоверное представление о всей цепочке поставок. Благодаря одному из базовых свойств блокчейна – неизменяемости данных, информация о разных этапах создания продукта будет объективной. Некоторые правительства стран ЕС предлагают стимулировать развитие такой практики, оказывая поддержку компаниям и бизнес-ассоциациям по совершенствованию общих стандартов и подходов к формированию блокчейн-платформ и их использованию.

В условиях противодействия пандемии COVID-19 Всемирный экономический форум совместно с участниками рынка подготовил для компаний и государственных организаций инструментарий (toolkit), который объясняет порядок разработки и развертывания блокчейн-решения в цепочке поставок. Инструментарий включает 15 аспектов, в том числе технологические вопросы развертывания, интероперабельности, а также вопросы кибербезопасности и обеспечения безопасности персональных данных.

Туризм

После поэтапного снятия ограничений туристическая отрасль начнет восстанавливаться и критически важно использовать современные инструменты управления туристскими потоками и стимулирования безопасной активности граждан в новых условиях. Это повышает актуальность цифровой трансформации бизнес-моделей и процессов.

Цифровой туризм

Многие страны, например, Бразилия, Эквадор, Боливия, Австралия, США, Андорра, Аргентина, Греция, Кения и Япония запустили или активизировали развитие «цифрового туризма», чтобы с помощью виртуальных туров и кампаний в социальных медиа заинтересовать и побудить планировать поездку на будущее.

Также появились интересные блоги, сайты и платформы для популяризации туристических направлений, среди которых couch tourism – серия статей и подборок о Чили (от еды до книг о стране и приложений), платформы из Аргентины (360), Пуэрто Рико (Virtula discovery в Instagram live и в Zoom), Эквадора (цифровая платформа для продвижения страны в местном, региональном и глобальном масштабе), Таиланда (Stay at Home Thai Style) и США (фоны для Zoom, игры, кроссворды, развлечения, мастер-классы, живые трансляции из зоопарков).

Виртуальные туры запустили Гватемала, Эквадор, Филиппины и все штаты США.

Инновационная инфраструктура в сфере туризма

Для стимулирования новых решений и бизнес-моделей в сфере туризма ряд стран создают туристические акселераторы и инновационные хабы. В частности, в ЕС формируются центры цифровых инноваций. Такие центры предоставляют компаниям доступ к технической экспертизе и позволяют протестировать различные инновационные технологии, прежде чем инвестировать в них. Центры цифровых инноваций также оказывают консультационные услуги, занимаются обучением и развитием навыков, необходимых для успешной цифровой трансформации.

Свой туристический инновационный хаб и специальную зону для исследования и новых решений для развития индустрии туризма в стране создал Эквадор. Также южноамериканские страны запустили конкурсы бизнес-инициатив: по стимулированию участия в челлендже от ООН ВТО «Здоровье туризма» (Эквадор) и стимулированию женщин принимать участие в конкурсе по созданию идей/бизнеса в сфере туризма (Чили).

Онлайн-платформы для пострадавших отраслей

Австралия, Бразилия, Сингапур, Страны Карибского бассейна (Сент Люсиа), Новая Зеландия, Эквадор, Чили, Аргентина и Филиппины запустили дистанционные курсы, чтобы подготовить кадры для будущей трансформировавшейся индустрии туризма, помочь малому и среднему бизнесу и людям, работающим в сфере туризма пережить кризис. А в Аризоне (США) была создана платформа, позволяющая людям из пострадавших индустрий, в частности гостиничного бизнеса, быстро найти работу. Таиланд, Филиппины, Колумбия и Бельгия создали платформы, позволяющие пострадавшим от пандемии локальным производителям быстро выйти в онлайн и восстановить деятельность.

Полный текст исследования доступен в Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс.

«В Информационно-аналитической системе Фонда Росконгресс также размещаются собственные исследования и аналитические дайджесты, подготовленные нашими экспертами. С начала пандемии COVID-19 Фонд Росконгресс запустил портал «АНТИКРИЗИСНЫЙ ПЛАН. Мировые практики», где собраны материалы о реализуемых мерах поддержки бизнеса и населения по всему миру в период распространения коронавируса, а также планах по восстановлению экономик после завершения пандемии», - прокомментировал председатель Правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев.