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Эксперты объяснили, почему россияне не готовы пересаживаться на велосипеды

Только 12% российских автомобилистов используют велосипед как средство передвижения по городу
Анастасия ЗыряноваАнастасияЗырянова
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Аналитики объяснили, почему россияне не готовы пересаживаться на велосипеды

Аналитики объяснили, почему россияне не готовы пересаживаться на велосипеды

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

Несмотря на отсутствии пробок и экологичность, большинство российских автомобилистов все еще не готовы пересесть на велосипед. Даже в теплое время года велосипедистов на дорогах не так много. Аналитический центр НАФИ провел исследование, чтобы выяснить, с чем это связано.

Согласно результатам опроса, только 12% автомобилистов используют велосипед как средство передвижения по городу. В то время как 88% все же отдают предпочтение машине.

Выяснилось, что основная причина неготовности людей пересесть на велосипед - это, собственно, отсутствие велосипеда. Так ответили 37% опрошенных. Причем, в большинстве случаев это никак не связано с материальным положением человека. Об отсутствии велосипеда заявляют в том числе люди с высоким доходом.

Вторая немаловажная причина - это неприспособленность городской инфраструктуры. Речь идет об отсутствии велопарковок и специальных дорожек. Многие респонденты также указывали на то, что в городе в целом небезопасно ездить на велосипеде и это занимает очень много времени.

Автовладельцы 60 лет и старше часто отказываются от поездок на велосипеде по состоянию здоровья. Об этом заявляют 14% опрошенных этого возрасте против 4% в целом по стране.

Аналитики также заметили еще одну интересную вещь - чем выше доход человека, тем чаще он отказывается от использования велосипеда. Богатые люди говорят о том, что им мешают погодные условия, повышенная опасность и нехватка мест для парковки.

- Несмотря на активные действия в области продвижения велосипеда как вида транспорта, доля тех, кто его использует для поездок по городу, невелика. Россияне воспринимают велосипед как спорт и развлечение, поэтому многие не имеют велосипедов в городе и не пользуются ими, - заключила Ирина Иванкова, руководитель направления исследований «Туризм и транспорт» аналитического центра НАФИ.

Автоновости

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