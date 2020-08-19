Ольга Ярилова: Конкурс «Малая Родина» даст толчок развитию внутреннего туризма

Ольга Сергеевна Ярилова, заместитель министра культуры РФ. Фото: Михаил ПОЧУЕВ/ТАСС

До 31 августа 2020 года идет регистрация на портале «Хранители родины», после чего любой неравнодушный человек может стать участником конкурса «Малая родина». Для этого будет достаточно написать эссе о любимой достопримечательности со своей малой родины или о человеке-хранителе музея, например. Подробнее о конкурсе, а также о создании единого реестра малых музеев, о реализации нацпроекта «Культура» и росте движения «Волонтеры культуры» в эфире радио «Комсомольская правда» рассказала заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова.

Справка «КП»: Конкурс «Малая Родина» проводят Издательский Дом «Комсомольская правда», портал «Моя округа», Министерство культуры РФ и Ассоциация волонтерских центров.

- Ольга Сергеевна, можем ли мы рассчитывать на то, что после конкурса «Малая Родина» информация о региональных музеях, достопримечательностях как-то оформится в один большой проект? Например, появится специальный сайт достопримечательностей.

- Хорошая мысль! На карте нашей огромной родины большое количество интересных мест, куда стоит съездить, посмотреть, изучить. Но мы, к сожалению, очень мало знаем о них. В этом конкурсе могут участвовать абсолютно все, кто любит свою малую родину. Это могут быть и школьники, и студенты, и региональные активисты, краеведы, представившие описание того или иного события или человека, который проживал в этом регионе, в этом городке или поселке. Я думаю, что жюри ждет большая кропотливая работа по отбору лучших из лучших. Но я убеждена, все эти точки на карте России лягут в основу развития нашего внутреннего туризма, и нам с вами всем обязательно захочется посетить и Тверскую область, и Камчатку, и Республику Коми, и много-много других регионов.

- Где и как люди могут сообщить о музеях, которые находятся рядом с ними?

- Сейчас уже работает сайт «Хранители родины». Есть время до 31 августа, чтобы на нем зарегистрироваться и именно там описать любимую достопримечательность, написать о человек, который, например, хранит музей. Объем материала должен быть от 5 до 10 тысяч знаков, включая пробелы и знаки препинания. И желательно приложить к этой истории фотографии - до 5 хороших кадров, которые можно в принципе сейчас сфотографировать даже на телефон.

- Ольга Сергеевна, мы упоминали про волонтеров. Знаю, что есть волонтеры культуры. Насколько они важны для вас и как министерство взаимодействует с ними?

- Волонтерство - очень важное для нас явление! Мы даже в национальный проект «Культура» включили целое направление «Волонтеры культуры». И когда мы только начинали в прошлом году этим заниматься, даже не представляли, какой отклик, какой живой интерес эти мероприятия вызовут в обществе. Сегодня мы не можем представить себе ни одно мероприятие без волонтеров – ни маленький конкурс, ни большой фестиваль. Основная задача, которую мы ставили в рамках нацпроекта перед ними - сохранение нашего культурного наследия. Представьте, только в 2019 году почти на 1000 памятниках работали волонтеры культуры. Ну, когда бы государство могло все это сделать самостоятельно? Никогда! И нам здесь огромную помощь оказывают волонтерские движения. Мы ставили перед собой амбициозные, как нам казалось в тот момент, задачи - чтобы каждый год в нашем реестре регистрировалось не менее 10 тысяч волонтеров культуры. Но были ошеломлены - в прошлом году их было уже 43 тысячи. И мы уверены, что это не предел, число вот таких неравнодушных, ярких, заинтересованных людей будет только расти.

- Как к этому движению присоединиться? Кого и где ждут с этим желанием принять участие в культурных проектах?

- Есть сайт «Добровольцы России». На этом сайте есть специальный раздел «Добровольцы культуры», «Волонтеры культуры». Можно зарегистрироваться и заявить о себе, о том, что ты реализуешь различные мероприятия в культуре или помогаешь какому-то учреждению.

- Вернемся к малой родине… Существует ли реестр малых музеев России? И есть ли вообще представление, сколько их в нашей стране?

- У нас есть всем известные крупные федеральные музеи – Эрмитаж, Петергоф и т.д. Есть и субъектовые, муниципальные музеи. И, что важно, есть огромное количество частных музеев, посвященных самым разным событиям. Таких музеев сотни тысяч, но единого реестра пока нет. Сейчас Министерство культуры поставило перед собой такую задачу, мы активно начали работать в этом направлении. И думаю, что к концу года у нас появятся первые ориентировки по поводу реестра.

- Ольга Сергеевна, вы упоминали о национальном проекте «Культура». Каково его содержание, смысл, сущность? Ведь от него практически зависит, что мы будем смотреть, куда ходить, какие у нас будут мероприятия и т.д.

- Нацпроект «Культура» самый маленький по финансированию, но от этого, наверное, не менее ценный. Потому что с самого начала, когда мы только его создавали, основная задача была в том, чтобы сделать все возможное, чтобы культура стала доступней для каждого человека. И в первую очередь мы говорили о наших селах, о наших малых городах, о тех местах, где порой даже вообще нет учреждений культуры. Мы создали несколько федеральных проектов. Один из них - «Культурная среда». В рамках него мы строим, ремонтируем, обновляем учреждения культуры, приобретаем передвижные центры, чтобы они могли доехать до самых отдаленных сел, где просто невозможно, а в некоторых и не имеет смысла строить стационарные ДК. Второй проект - «Творческие люди». Он направлен на то, чтобы каждый человек имел возможность получить поддержку на свои яркие, интересные проекты. Потому что мы очень активно поддерживаем НКО, которые лучше знают, что нужно в том или ином малом городе и с большим успехом проводят самые разнообразные мероприятия. Еще одна программа, вышеупомянутые «Волонтеры культуры». Это комплексная программа, которая поддерживает, в том числе, и творческие проекты волонтеров. Кроме того, в рамках нее целое направление посвящено обучению и популяризации этого направления. Еще упомяну о федеральном проекте «Цифровая культура». В рамках него мы создаем виртуальные концертные залы. Кстати, один из них мы недавно открыли на Камчатке в малом городке Елизово, где находится аэропорт Петропавловска-Камчатского. Вы бы видели восторженные лица людей! Ведь у них появился замечательный зал с уникальным оборудованием. Также мы создаем мультимедиагиды по нашим выставкам. Причем это не только по выставкам наших главных музеев, но и тех, которые находятся в малых городах и селах.

- А зал, который открылся в Елизово, как это выглядит? Люди находятся в зале?

- Да, люди находятся в зале. У нас есть афиша и портал «Меломан», на котором размещаются трансляции наших прославленных коллективов. Мы его ежегодно пополняем различными мероприятиями. Координирует у нас эту работу Московская филармония. И можно выбрать запись любой прямой трансляции наших современных коллективов… Кстати, недавно был в записи концерт джазового оркестра Лундстрема. Но иногда мы для Дальнего Востока делаем трансляции в прямом эфире с учетом разницы во времени. Регионы определенного часового пояса могут смотреть онйлан концерты тех филармоний, которые находятся в этом же часовом поясе, а также смотреть выступления своих региональных не менее знаменитых коллективов.

- Спрошу еще о Дальнем Востоке... Есть замечательная совершенно инициатива – появление сцены Мариинки и филиала Третьяковки во Владивостоке. Будет ли как-то распространяться дальше на Дальний Восток это замечательное движение?

- Знаете, такие выставки могут проходить абсолютно в любом регионе РФ. Главное, чтобы были созданы условия. Не всегда наши музеи могут принять эти бесценные сокровища. Поэтому, безусловно, стремление есть. По поручению президента РФ мы создаем огромные музейно-выставочные комплексы во Владивостоке, в Кемерово, в Севастополе и в Калининграде. Они дадут возможность жителям определенного федерального округа приобщиться к высокому искусству, к шедеврам нашей культуры. Два года назад по поручению президента мы создали такой агрегатор грантов, называется он портал «Культура. Гранты России». Там около 1500 самых разнообразных грантов всех уровней собраны вместе по самым разным направлениям. Любой музей или НКО, которые занимаются культурными инициативами, могут участвовать и выигрывать их.

На портале указаны сроки подачи заявок, есть тренажер по заполнению заявок, есть рекомендации по типовым ошибкам. Так что приглашаем всех, кто хочет и может, принимать в них участие.