Александр Лукашенко: Они хотят запретить русский язык, телеканалы и военные базы!

Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти Фото: REUTERS

О СОВЕТЕ: ШТАБ ИЗ БЫВШИХ ПРИКОРЫТНИКОВ

"Создан некий Координационный штаб по передачи власти. Это штаб из бывших "прикорытников". Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите список, - с ходу начал громить оппозиционеров Лукашенко. - Требуют ни много ни мало - передать им власть. Мы расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями. Хочу предупредить тех, кто вошел в этот штаб, у нас достаточно мер, чтобы остудить горячие головы."

О ПРОГРАММЕ ОППОЗИЦИИ: ВЫХОД ИЗ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

"Например, выход из Союзного государства, Евразийского союза, Таможенного союза, других образований, где доминирует Россия. Должен сказать, что ни в одной той структуре Россия не доминирует. Там каждая страна имеет один голос, - заявил белорусский президент.

Устанавливается белорусско-российская граница со всеми вытекающими последствиями.

Третье - запрет продажи российским белорусских объектов. Российским! Встает вопрос, а каким можно? Естественно, западным. Моя позиция и наша однозначна: никому ничего не собираемся продавать. Так, как было до сих пор".

В стране продолжаются протесты Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О КОНТРОЛЕ НАД ПРЕССОЙ: ЗАПРЕТ НА РОССИЙСКИЕ КАНАЛЫ

«То есть сегодня контроль государства - это плохо. А вот некий совет из каких-то шарлатанов, вот они будут контролировать СМИ. Ну, так было в Украине и других странах, вы это знаете, - сказал Лукашенко.

Они будут вещать нам. И запрет трансляции в Беларуси российских телеканалов. Без комментариев".

О ВОЕННЫХ БАЗАХ РФ: А ЧЕМ УГРОЖАЮТ НАМ БАЗЫ?

«Предлагают выйти из ОДКБ, закрыть на территории Беларуси российские военные базы... Я не понимаю, а чем угрожают нам военные базы? - удивился президент Белоруссии. - Это даже не боевые подразделения. Там - 90% - работают наши люди, получают зарплату… Надо понимать, у нас советское, российское оружие. Если мы выйдем из ОДКБ, да при такой антироссийской линии, у нас это оружие превратится в хлам в течение одного года.

Думают, что дадут оружие натовцы. Никто ничего не даст! Корячиться будут сами. Им это пофиг, вы дальше увидите".

Тихановская объявила о создании совета, цель которого — обеспечить трансфер власти Фото: REUTERS

О РУССКОМ ЯЗЫКЕ: ПОЛЗУЧИЙ ЗАПРЕТ

"В открытую не говорят, но ползучий запрет русского языка. Вводится уголовная ответственность за оскорбление белорусского языка. Слушайте, а у нас что, факты такие были когда-то, что мы оскорбляли свой родной язык? - возмущенно заявил Батька.

Также предлагают перевести на белорусский язык армию, а до 2030 года - все образование - от детсадов до университетов. "Мы определились с вами, как будем действовать в плане белорусского и русского языков. У нас они государственные. Мы договорились, что не будем педалировать эту тему. Разговаривайте на любом языке. У нас и английский не запрещен, никакой. Иди китайский, английский изучай. Нет, надо взвинтить эту проблему языковую!

Австрия вообще использует немецкий язык. И ничего, живут нормально".

ОБ АВТОКЕФАЛИИ: ТО, ЧЕМ ГОРДИЛИСЬ, БУДЕТ ОПОЗОРЕНО

«Еще один пункт оппозиционной программы - восстановление Белорусской автокефальной православной церкви в противовес Белорусскому Экзархату Московского Патриархата, - процитировал Лукашенко. - Мы всегда гордились, что у нас межконфессиональный мир, что никто никому не мешает... Мы сейчас окунемся в войну и на этой почве. И то, чем мы всегда гордились, будет отклонено и опозорено".

Священники тоже уже втянуты в протест Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ОТВЕТ ОППОЗИЦИИ: ЭТО МАНИПУЛЯЦИЯ И ОБМАН

Как заявила позже член координационного Совета оппозиции Мария Колесникова (сотрудница штабов арестованного экс-кандидата в президенты Бабарико и уехавшего в Литву экс-кандидата Тихановской), «мы расцениваем заявления Лукашенко как попытку манипуляции и обмана». Как сказала Колесникова, выход из союзных структур с Россией «вообще не стоит на повестке». А координационный Совет оппозиции не имеет политической программы.

Откуда тогда Лукашенко взял раскритикованную им «программу оппозиции»? Эксперты предполагают, что это была программа лишь одного из оппозиционных движений Белоруссии.

Либо, как высказали догадку в координационном штабе, зачитанные Александром Лукашенко "пункты программы" могут быть сборным попурри из политических предложений различных белорусских движений.