Отдых в Турции во время пандемии: Все о карантине, страховках, анкете на Госуслугах и тестах на коронавирус

До конца года выпить кофе по-турецки с видом на море успеют 3 - 3,5 миллиона россиян - таковы самые оптимистичные прогнозы Фото: EAST NEWS

Турецкий пляжный сезон в этом году начался для россиян поздно - только 10 августа, когда открылось авиасообщение с курортными аэропортами: Антальей, Бодрумом и Измиром. Каждый день на турецкие курорты улетают по 60 - 80 самолетов (хотя полеты пока разрешены лишь из трех городов, Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону). За неделю, с 10 по 17 августа, до пляжей Антальи добрались больше 100 тысяч наших отпускников.

И это только начало, считают профессионалы туристической отрасли. К концу сентября в Крыму и Краснодарском крае похолодает. И единственным доступным местом для купания в теплом море станет Турция. Остальные курорты либо вообще не готовы пока принимать россиян (Таиланд, например), либо Россия не открыла с ними авиасообщение (в Эмираты или на Мальдивы добраться можно, но со стыковкой в Стамбуле).

В Турцию же чартеры будут летать как минимум до середины ноября. А вероятнее всего и зимой тоже. До конца года выпить кофе по-турецки с видом на море успеют 3 - 3,5 миллиона россиян - таковы самые оптимистичные прогнозы.

Чиновники, дипломаты, туроператоры и страховщики продолжают уточнять детали пересечения границ, условий изоляции в случае чего и оплаты лечения.

Турецкий пляжный сезон в этом году начался для россиян поздно - только 10 августа Фото: EAST NEWS

НУЖНЫ ЛИ СПРАВКИ ИЛИ АНАЛИЗЫ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ?

Нет. Для въезда в Турцию и заселения в отель заранее никакие справки получать не нужно, сдавать тест на коронавирус тоже.

В самолете по пути на курорт надо заполнить анкету: паспортные данные, номер места в салоне лайнера, адрес отеля, контактная информация.

Еще две анкеты предложат заполнить в отеле. Одна - стандартная, с паспортными и контактными данными. Вторая - с вопросами о состоянии здоровья.

ДЕЙСТВУЕТ ЛИ МЕДСТРАХОВКА В СЛУЧАЕ КОРОНАВИРУСА?

Да.

- Подавляющее большинство страховых компаний включают Covid-19 в стандартный страховой полис для поездки – точно так же, как как грипп, ОРВИ и другие вирусные заболевания, - заверила Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России. - Как правило, полис покрывает лечение в больнице, а также обратную дорогу домой, если из-за болезни турист не смог улететь тем рейсом, на который у него изначально был билет.

- Расходы будут оплачиваться в лимите страховой суммы, - уточняют в Tez Tour. Момент важный. В стандартном полисе лимит составляет 30 — 40 тысяч евро. Обычно этой суммы хватает и на амбулаторное лечение с покупкой лекарств, и на госпитализацию. Проблемы возникают только в тяжелых ситуациях: когда человек долго лежит в реанимации или нужна сложная операция.

В Турцию чартеры будут летать как минимум до середины ноября Фото: EAST NEWS

А ЕСЛИ ЗАБОЛЕЕШЬ ПЕРЕД ПОЕЗДКОЙ?

Коронавирус, к сожалению, может случиться и до отпуска. И не только у самого туриста, но и у кого-то из членов семьи. В таких случаях поможет страховка от невыезда – если она оформлена, деньги за несостоявшийся отпуск вернут.

- Спрос на полисы от невылета по причине Covid высокий, - подтвердила "КП" PR-директор туроператора "Интурист" Дарья Домостроева. - Туристы хотят максимально подстраховаться.

И не только те, кто пользуется услугами турфирм. Но и самостоятельные путешественники. Каждый четвертый пассажир вместе с билетом на самолет сейчас покупает страховку на случай коронавируса. Такими наблюдениями с "КП" поделились специалисты сервиса Biletix.

- Страховка действует в течение 14 дней с даты вылета и покрывает ущерб до 1 миллиона рублей. В случае госпитализации турист получает фиксированную выплату 50 тысяч рублей, - пояснили в Biletix.

Для въезда в Турцию и заселения в отель заранее никакие справки получать не нужно, сдавать тест на коронавирус тоже Фото: EAST NEWS

ЕСТЬ ЛИ РИСК ПРОВЕСТИ ОТПУСК В КАРАНТИНЕ?

Да. О деталях действующих в Турции правил рассказали в посольстве РФ: "Перед паспортным контролем осуществляется термометрия. При показаниях свыше 37,8 градусов пассажир приглашается в отдельное помещение. Через полчаса проводится повторное измерение температуры тела и первичный осмотр врача. Если температура сохраняется, делается забор материала на ПЦР (бесплатно). Время ожидания результата зависит от загруженности лаборатории в аэропорту".

Если результат отрицательный - туриста доставят в отель, к морю и ол инклюзиву. А если положительный - вместо отеля турист поедет в клинику на обследование. Врач решит, необходима госпитализация либо просто изоляция по месту отдыха. Решение зависит от того, как себя чувствует больной (коронавирус часто бывает бессимптомным или протекает в легкой форме) и есть ли хронические заболевания, способные спровоцировать осложнения: сахарный диабет, почечная или сердечная недостаточность, астма, бронхит и так далее.

ЧТО ТАКОЕ "ИЗОЛЯЦИЯ ПО МЕСТУ ОТДЫХА"?

В Турции даже изоляторы - пятизвездочные! Туриста с коронавирусом, которому не нужна госпитализация, поселят в тот же отель, где он планировал отдыхать. Все турецкие гостиницы, в которых больше 50 номеров, обязаны получить сертификат безопасности. Одно из требований - наличие номеров для изоляции, из расчета 1 изоляционная комната на каждые 50 номеров. Никаких отдельных обсерваторов в Турции нет.

"Отельеры берут на себя обязательство оплачивать все расходы, связанные с проживанием и питанием изолируемого”, - обещают в нашей дипмиссии. Уборка в номерах также будет.

Туда же, в изоляцию, отправят и родственников. С одной стороны, гуманно, не придется куковать в одиночестве. С другой – без полноценного отдыха на море останется вся семья.

“Гость с Covid-19, а также члены его семьи или проживающие вместе с ним в одном номере должны будут в течение срока проживания оставаться в номерах, выделенных гостиницей под изоляцию, и не выходить из этих помещений, о чем они будут письменно извещены под подпись”, - констатируют в посольстве. Анализы на “корону” также возьмут у всей семьи.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ КАРАНТИН?

А если турист летел в Кемер всего на неделю, а карантин – две? Или коронавирус обнаружится уже под конец отпуска? “Если срок изоляции превысит указанную в договоре длительность отдыха в отеле, дополнительные расходы по размещению больного и его близких (с максимальным ограничением в 15 дней) несет гостиница в рамках отдельной страховки для объектов размещения”, - уверяют российские дипломаты.

А обратный билет, он же тоже пропадет?

- Если у туриста на отдыхе в Турции по прилету выявили ковид или он оказался в одном рейсе с заболевшим и должен отправиться в обсервацию на 14 дней, туроператор заменит билет на более позднюю дату бесплатно, - обещает Дарья Домостроева.

СОСЕДЕЙ ПО САМОЛЕТУ ТОЖЕ ИЗОЛИРУЮТ?

Собственно, этого и опасаются многие туристы: в интернете пугают, что чуть ли не весь самолет могут отправить на каратин, если у одного пассажира обнаружат вирус. А уж тех, кто сидел на соседних рядах, - так вообще без вариантов. Но все не так однозначно, судя по информации наших дипломатов.

Да, под подозрение попадают все, кто сидел на расстоянии двух метров от больного. Для этого пассажиры и заполняют анкеты с указанием мест в салоне самолета. В принципе, вам могут позвонить или найти в отеле. “При необходимости делаются тесты. В случае положительного результата турист помещается в карантин. Если результат теста контактировавшего отрицательный, он продолжит отдых”, - разъясняют в посольстве.

Но есть до смешного простой лайфхак. Летайте в маске! “Находившиеся рядом с зараженным COVID-19, например, сидевшие на расстоянии двух метров от него пассажиры того же самолета, но при этом носившие маску, - контактировавшими не считаются”, - цитата из официального сообщения посольства.

По идее, маски и так обязательны для пассажиров - по рекомендациям Роспотребнадзора и Росавиации. Но за соблюдением этого правила следят не особо строго. Но вы хотя бы сделайте сэлфи в масочке.

В ТУРЦИИ – МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ?

Брать ли с собой запас масок? На пляже, у бассейна, на территории отеля носить маску никто не заставляет. Пригодится она в аэропорту. А также если в ваших планах есть не только отдых на море, но и шопинг или экскурсии. На рынках, в магазинах и в общественном транспорте маски обязательны. Во многих городах и на улице нельзя ходить с “голым” лицом. Штраф для нарушителей внушительный, 900 турецких лир (около 9 тысяч рублей).

КАК ЗАПОЛНЯТЬ АНКЕТУ ПОСЛЕ ОТПУСКА?

Отдохнули – возвращаемся домой. Анкету придется заполнять дважды.

Первую - на сайте Госуслуг, и это должны сделать все возвращающиеся на родину российские граждане (не только из Турции, из любой страны). Форма простая: паспортные данные, номер рейса, дата прибытия (ищите раздел "Регистрация прибывающих в Российскую Федерацию"). Заполнить ее нужно до вылета в Россию. Можно и после приземления, но до паспортного контроля. Если есть смартфон или планшет – проблем никаких, только найти wifi в отеле или аэропорту. Сайтом Госуслуг вы наверняка пользовались – новый паспорт получить, штраф ГИБДД заплатить и все такое.

А как быть, если у туриста кнопочный телефон? Пожилым людям они удобнее и привычнее смартфонов. В этом случае без помощи не обойтись. Можно попросить попутчиков, соседей по отелю, гида, сотрудника отеля – с их гаджета зайти в ваш профиль на Госуслугах и заполнить нехитрую форму. Или детей, внуков, племянников – практика показывает, что внести данные можно и заранее, до вылета в Турцию. Но регистрация на Госуслугах должна быть.

В самолете анкету заполняют уже от руки: паспортные данные, адрес проживания, собираетесь ли еще раз выехать из России в ближайшие 14 дней и сдавали ли в последние 72 часа тест на коронавирус. Анкеты собирают сотрудники Роспотребнадзора после приземления на родине.

ГДЕ СДАВАТЬ ПЦР-ТЕСТ?

Еще одна обязанность всех прилетающих в Россию – сдать ПЦР-тест на ковид в течение 72 часов. Где, решать вам. Можно прямо в аэропорту, платные анализы сейчас предлагают во всех воздушных гаванях столицы. Вариант может быть удобен тем, кто летит в регионы с пересадкой в Москве, и между рейсами есть несколько часов. Цена вопроса – около 2,5 тысяч рублей.

За те же примерно деньги сдадите анализ и в ближайшей к дому лаборатории. Москвичи в теории имеют право сделать это бесплатно. Но в поликлинику надо записываться заранее, еще до отпуска. Результат теста надо загрузить на сайт Госуслуг.