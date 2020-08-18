Легче отказать, чем конкурировать

Самой распространенной практикой недопуска независимых кандидатов и непарламентских партий до выборов в региональные парламенты является «отбраковка подписей» Фото: Алексей БУЛАТОВ

На протяжении многих лет самой распространенной практикой недопуска независимых кандидатов и непарламентских партий до выборов в региональные парламенты является «отбраковка подписей». На подобные методы жаловались партии «Родина», «Зеленые» и партия «Дела» во время выборов в городское собрание г. Севастополя в 2019 году. На эти же факты жаловались независимые кандидаты в депутаты Московской городской думы. Тогда все закончилось уличными протестами. Однако прошлогодние события и массовые протесты избирателей похоже ничему не научили региональные избиркомы.

«При этом чтобы «зарубить» подписи не нужны никакие особые технологии. Можно внести техническую ошибку при переводе документов в электронный вид. Можно получить почерковедческую экспертизу, в которой будут поставлены под сомнение (не определены стопроцентно как поддельные, а именно поставлены под сомнение) ряд подписей или дат на подписных листах. Далее принимается решение комиссии о не регистрации – и можно жаловаться в суд. Пока будет одно заседание, потом другое, рассмотрение в вышестоящей инстанции, апелляции – выборы пройдут, и их результат уже никто отменять не будет», - объясняет ситуацию директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

Очередные громкие скандалы с отбраковкой подписных листов кандидатов от партии «Новые люди» случились в Липецке и Белгороде. Скандал новый, а методы недопуска к выборам старые: претензии к личным данным и, конечно, «черная графология» - выбраковка подписей избирателей под фиктивными предлогами.

Так в Липецке борьбу (неравную) с политической системой ведет председатель местного отделения партии «Новые люди» Юлия Соловьева. Сначала были предъявлены претензии к месту работы Соловьевой, суд их отклонил. Теперь остался последний козырь: бракованные подписи. Их (вот ведь неожиданность) оказалось ровно на одну больше, чем нужно для регистрации кандидата. При этом буквально к каждой подписи Соловьева предоставила нотариально заверенный документ, подтверждающий достоверность подписи гражданина в подписном листе. А на претензии представленного ТИК графолога «Новые люди» представили справку от независимого эксперта о грубом нарушении методики проверки подписей. Однако, даже такие веские аргументы не смогли убедить местную избирательную комиссию и местный суд, который, изучив все предоставленные свидетельства истца, посчитал, что они стоят меньше чем заключение графолога избирательной комиссии.

Соловьева готова лично привести в региональный избирком людей оставлявших свои подписи в поддержку партии. Но личное свидетельство избирателей не предусмотрено законодательством, и не учитывается при рассмотрении дел о допуске кандидатов до выборов.

Для защиты интересов своих избирателей у Юлии Соловьевой осталось не так много правовых процедур: апелляция и Верховный суд.

Избирательные комиссии регионов, используют разнообразные формальные причины, для отсева независимых кандидатов. Прямое волеизъявление граждан ставящих свою подпись, имеет в российской политической системе де-факто меньшее значение, чем чрезмерно усложненные процедуры сбора этих подписей, и мнение чиновников из ЦИК. Последнее фактически нарушает основополагающий принцип российской конституции, в которой главным и единственным источником власти является ее многонациональный народ, то есть каждый конкретный гражданин страны. Кандидатов и их избирателей выдавливают в протестное поле.

Одновременно с событиями в Липецке по схожему сценарию разворачиваются события в Белгородской области. Там «Новые люди» собрали более 60 000 подписей будущих избирателей, но получили отказ по всем своим кандидатам и по партийному списку. Это примерно 10% от всех жителей области в возрасте от 18 до 65 лет. Таким образом, местный избирком аннулировал волеизъявление каждого десятого белгородца живущего и работающего в регионе. Чтобы привлечь внимание к игнорированию позиции избирателей, сторонники «Новых людей» вышли в одиночные пикеты.

«Есть две силы, и за ними две тенденции развития политических процессов.

Первая, держать все как есть, консервировать ситуацию, не дай Бог, что-то изменится… Это попытка удержать нынешний расклад сил, не дать в регионах проявиться новым партиям и новым идеям. Сохранить старые связи, сросшиеся с финансово-хозяйственной жизнью элит, неважно какую партию формально представляющих. Вторая существующая сила: привнести в политическую жизнь новые смыслы и новые идеи, дать возможность предложить свои ответы. Это смена элит в федеральном центре и в регионах», - объясняет ситуацию Дмитрий Солонников.

С одной стороны Белгородская область одна из самых благополучных и благоустроенных на юге России, с другой стороны громкие избирательные скандалы на местных выборах случаются уже не в первый раз.

Решение избиркома Белгородской области не допустить до выборов партию «Новых людей» стало сенсацией недели. Во время кампании представители избирательной комиссии хвалили партию за качественно подготовленные документы, но в последний момент, неожиданно, признали подписи, подготовленные в поддержку «Новых людей», некачественными.

В партии видят два выхода из сложившейся ситуации: обращение в суд, и апелляция к федеральным избирательным органам. Однако, на справедливое рассмотрение дела в белгородском суде в партии особо не рассчитывают, не питая иллюзий насчет юридической составляющей дела. По мнение членов партии, отказ в регистрации «Новых людей» - дело политическое, и решить его можно исключительно через Москву.

«Новые люди» не единственная непарламентская партия, получившая отказ в регистрации списка и кандидатов. Из непарламентских партий удивительно хорошо идут дела только у партии «За правду» Захара Прилепина, который недавно отметился отчаянными попытками встать на защиту Михаила Ефремова, попавшего в пьяное ДТП с летальным исходом в центре Москвы. А вот у других партий дела идут плохо. Отказы получили партия «Родина», партия «Российский общенациональный союз» Сергея Бабурина и «Коммунисты России» Максима Сурайкина.

Сквозной отказ в регистрации партийных списков и кандидатов партии «Новые люди» происходящий одновременно в ряде регионов свидетельствует о политической мотивации решений. Задача, как и прежде, не допустить до выборов ярких молодых политиков, опирающихся не на административный ресурс, а на избирателей.

Подобное упорство в игнорировании мнения избирателей не способствует развитию российской политической системы. Как стало известно юристы партии «Новые люди» планируют использовать все законные способы доказать свою правоту, и готовы к протесту, но исключительно в пределах правового поля. Однако, в отличие от членов партии, нельзя ручаться, что простые люди видящие эту несправедливость пойдут в суд или избирком, а не на улицу.