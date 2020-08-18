Результаты опроса «Мое мнение»: курс на восстановление

Наиболее ожидаемый срок общего восстановления экономики страны – более одного года

Фонд Росконгресс подвел итоги социологического опроса на тему «Снятие ограничений и восстановление деятельности». Исследование проводилось в рамках проекта «Мое мнение» – продукта Фонда Росконгресс, позволяющего определить отношение общества к актуальным вызовам современности.

Ответы респондентов почти поровну разделились между теми, кто воспользовался мерами государственной поддержки или только собирается (39%), кто не нуждался в поддержке и не запрашивал ее (29%), и теми, кто не смог воспользоваться помощью со стороны государства (32%). 60% тех, кто смог воспользоваться мерами поддержки государства, отметили, что этого было недостаточно.

Почти 60% участников опроса отметили, что на сегодняшний день смогли вернуться на прежний уровень и объем работы или не снижали его в период ограничений. При этом 14% из них отметили, что даже увеличили объемы производства. Ими оказались представители таких отраслей, как медицина и фармацевтика, телекоммуникации и ИТ, финансовая деятельность. 27% респондентов отметили, что только сейчас начинают восстанавливать работу, 16% респондентов считают, что не выйдут на прежний уровень активности.

Три четверти опрошенных отметили, что уже готовы принять офлайн-участие в массовых, в том числе деловых мероприятиях (причем для 45% респондентов важно соблюдение правил и наличие средств индивидуальной защиты), в то время как онлайн-формат предпочтут менее 6%. В условиях постепенного разрешения на проведение массовых мероприятий в субъектах Российской Федерации эти показатели внушают оптимизм представителям событийной отрасли.

Более 20% не прекращали пользоваться ж/д и авиасообщением20% не прекращали пользоваться ж/д и авиасообщением для служебных командировок, при этом 56% выразили готовность вернуться к деловым поездкам. В то же время почти 20% участников опроса предпочли бы продолжить пользоваться видеосвязью.

В оценке темпов восстановления экономики страны мнения респондентов разделились следующим образом: 68% считают, что на реабилитацию экономики уйдет более одного года, почти 20% уверены, что года будет достаточно, 10% респондентов убеждены, что экономике необходимо более полугода.

Результаты опроса демонстрируют, что представители бизнеса в равной степени смогли пережить период ограничений без сокращения объемов деятельности или только начинают восстанавливаться. К сожалению, часть участников опроса убеждены, что на прежние объемы производства им не выйти, но в процентном соотношении их доля составляет примерно одну шестую, что является довольно оптимистичным показателем в сегодняшних реалиях.

В аналогично равном соотношении находятся те, кто воспользовался мерами поддержки от государства и кто не смог этого сделать. Данные демонстрируют, что ситуация в российской экономике сегодня все еще неоднозначна, так как период ограничений бизнес переживал по-разному, в зависимости от отраслевой принадлежности и общих объемов производства.

Не менее важным выводом является не только готовность участников рынка вернуться в привычный образ жизни и работы с активными рабочими поездками и посещением массовых и деловых мероприятий, но и обязательное использование мер защиты и соблюдение норм безопасности.

Наиболее ожидаемый срок общего восстановления экономики страны – более одного года.

Опросы в рамках проекта «Мое мнение» продолжат проводиться на регулярной основе и будут доступны участникам мероприятий Фонда Росконгресс в Едином личном кабинете. Результаты будут публиковаться в разделе «Новости» на сайте Фонда.

Следующий опрос общественного мнения посвящен теме «Туризм в 2020 году» и будет доступен в Едином личном кабинете на текущей неделе.