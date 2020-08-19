Молитвенник в руках Ефремова и по 33 копейки потерпевшим: как прошло очередное заседание суда по делу актера

В суде кипят страсти. Потерпевшие плачут, адвокаты хамят, слово за слово, и считай скандал. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В суде кипят страсти. Потерпевшие плачут, адвокаты хамят, слово за слово, и считай скандал.

- У вас есть вопросы? - по протоколу то и дело спрашивают Ефремова. Нет. Актер впервые явился на процесс в костюме. Сидит с маленькой книгой, похожей на молитвослов. Доброжелатели скажут - раскаивается. Циники - очередную роль играет.

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский захлебывается в потоках иронии:

- Посмотрите, как замечательно он выглядит! Для человека, которого всего несколько дней назад увезли с приступом в больницу, так просто прекрасно. В Боткинской больнице работают настоящие волшебники!

Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский Фото: Михаил ФРОЛОВ

Атака на эксперта

В зале суда свою партию разыгрывает защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев. На слезы со стороны потерпевших отвечает кинжальным выпадом:

- Водички принести?

Эксперт объясняет суду обстоятельства аварии и на игрушечных машинках восстанавливает картину этого вечера. При помощи куклы Барби с гнущимися ногами и руками показывает характер травм:

- У пострадавшего перелом левого надколенника, далее ломается таз, грудина от удара о руль...

Пашаев, что называется, теребит раны. Мог ли Захаров выжить, если бы помощь оказали раньше? Был ли пристегнут? Как долго умирал Сергей Захаров?

- В стационар в 22.58 пациент поступил с давлением ноль на ноль. Это фактически означает смерть, - говорит эксперт. Но добавляет, что даже в таких случаях все равно есть шанс выжить.

- Могло ли Захарову стать хуже от того, что его машину перевернули?

- Нет, хуже от этого ему точно не стало.

Пашаев, что называется, теребит раны Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жил ли он в семье?

Начинают слушать младшего сына Сергея Захарова Валерия:

- 8 июня мы с мамой готовились к похоронам бабушки. Вечером лег спать, и тут мне звонит двоюродный брат Андрей, плачет, говорит, что отец попал в аварию, - рассказывает сын Захарова дрожащим голосом, сдерживая слезы. - Прислал мне видео потом. Но мы с мамой не смогли поехать в Москву из-за похорон. Всю ночь я не мог уснуть. Потом позвонил Андрей - первые слова его были, что отца нет.

- Вы говорите, что вам плохо, чуть не плачете. Почему, когда вы ходили по телеканалам, я ваших слез не видел? - напирает на потерпевшего Эльман Пашаев.

- Я не ходил по телеканалам.

Защитник Ефремова уточняет, как часто сын видел отца, как долго тот жил отдельно от родителей, работает ли Захаров-младший в полиции.

- Вы знали, что у отца есть любовница Ирина?

- Нет. Когда увидел по телевизору, обалдел.

- Кто забирал тело отца?

- Двоюродный брат Андрей там был, брат по отцу Виталий...

Младший сын Сергея Захарова Валерий Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько минут занимает перепалка о том, насколько у погибшего была сплоченная семья, раз родня не забрала тело главы семьи из морга. Всеми ритуальными процедурами, напомним, занималась любовница погибшего Ирина Стерхова.

- Извинения Ефремова в Ютубе я не смотрел, мне это неинтересно, - заявляет Виталий. - Я считаю, это было на публику, я себе по-другому извинения представляю.

- А как Ефремов должен был извиниться перед вами, если он под домашним арестом? - возмущается Эльман Пашаев. - Писать ему нельзя, звонить нельзя, выходить никуда нельзя... Уважаемый суд, зачем подсказывают потерпевшему? Надоели уже эти подсказки, будет порядок в судебном заседании?!

«Как его фамилия?»

- Знали ли вы о существовании Ирины Стерховой? - уточняет у брата потерпевшего Добровинский.

- Да, знал. Первый раз я видел ее пару лет назад в аэропорту. Потом брат сказал, мол, живу у одной женщины, мне так удобно. «Разводиться я не собираюсь», - так он сказал.

Родственникам Сергея Захарова удобна версия о том, что Стерхова - случайная женщина в жизни курьера, а не гражданская жена, которая прожила с ним 22 года. Чем крепче семья, чем больше курьер содержал родню - тем выше должен быть размер компенсации.

Адвокат Ефремова всеми силами пытается доказать, что только Стерхова и была семьей курьера, а с другими родственниками - официальной супругой и детьми - он не общался. При этом Пашаев бьет сразу по всем фронтам, чтобы уменьшить размер выплат: он помешал Стерховой войти в дело в качестве потерпевшей (поэтому никакие деньги ей не светят), а теперь пытается доказать, что рязанская семья наживается на гибели Сергея Захарова.

Пашаев буквально пытает вдову Захарова: были ли у мужа заначки, сколько денег он давал ей и сыну, сколько раз она была на телеканалах...

Женщина держится уверенно, даже с вызовом - передразнивает юриста. Хотя ни одного четкого ответа дать не может.

- Адвокат... как его фамилия? Добровинский - запрещал вам общаться с представителями Ефремова? - спрашивает Пашаев.

- Нет.

- Вы знали, что Ефремов записал видеообращение?

- Я его не смотрела! Ефремов мог обратиться через вас, господин Пашаев, через своих многочисленных знакомых. Мы ждали! Но не дождались.

Михаил Ефремов отправляется в суд, чтобы полностью довериться своему экстравагантному адвокату. Фото: Михаил ДЖАПАРИДЗЕ/ТАСС

Контратака

У трибуны четвертый - последний потерпевший - сын курьера от первого брака Виталий Захаров. Он подает иск на 6,5 миллиона рублей. Говорит, что узнал об аварии от Ирины Стерховой - сожительницы отца. Также, по словам сына, он регулярно останавливался у нее в Москве.

- Я считал это место домом моего отца. Мог приехать на месяц, два, иногда даже на полгода - говорит Виталий уточняет, что и сейчас живет у Стерховой.

Александр Добровинский, представляющий интересы троих потерпевших из четырех - жены, младшего сына и брата погибшего, перед тем, как заявить сумму их иска, задает вопрос Михаилу Ефремову:

- Вы так и не вспомнили события той ночи?

- Нет.

- Слова адвокатов согласованы с вами?

- Да.

До этого звездный юрист предупреждал: он заготовил два иска с сильно отличающимися суммами моральной компенсации. Какой документ он уничтожит, а какой огласит, зависит от ответов подсудимого.

Адвокат Добровинский театрально зачитывает детали и главное - сумму иска: 1 рубль.

«Мы хотим внести свою лепту в дело защиты маленьких людей от богатых и зарвавшихся знаменитостей, - пишут в иске родственники погибшего курьера. - Мы простые провинциальные жители Рязани. Но может быть, на таких, как мы, держится наша страна».

Как отмечают члены семьи Сергея Захарова, актер не извинился и не раскаялся.

Кроме того, в иске указаны нотариально заверенные ссылки на СМИ - нелицеприятные высказывания Эльмана Пашаева (а значит, и самого Ефремова) о борьбе за деньги родственников курьера.

- «Его родня мечтает побольше заработать, скоро вся деревня будет претендовать, чтобы стать потерпевшими, - собаки, кошки и так далее. Они как будто Богу молились, чтобы его не стало. Бедный покойный! Он, наверное, в гробу переворачивается!» - зачитывает адвокат Добровинский.

«Прощения от нас ему не будет никогда. А его раскаяние будет притворным», - говорят близкие. Моральный вред - 1 рубль - будет взыскан солидарно на троих потерпевших. То есть жене, сыну и брату Сергея Захарова от Ефремова достанется по 33 копейки.

Еще не финал

Последний козырь

Адвокат Ефремова заявил, что у него есть свидетель, готовый заявить о невиновности Ефремова. Просит отсрочку на день.

Все участники процесса против. Мол, защитник Ефремова тянет время.

- Нашему человеку нужен один день на дорогу, чтобы добраться в Москву, - говорит Эльман Пашаев. - После этого мой подзащитный даст показания.

Адвокат Анна Бутырина, тоже выступающая на стороне потерпевших, зачитывает документы: со стороны защиты актера заявлен один свидетель - Софья Кругликова, которая живет в Москве.

И вдруг Ефремов поднимается с места. Говорит из-под маски, поэтому мало что слышно.

- Какое у вас прекрасное имя - Анна... Софья - моя жена, у нас трое детей. Нам не с кем оставить детей...

- Нам ничего не слышно! - кричит адвокат потерпевшей стороны.

- Купите ...! - громко заявляет Ефремов и показывает на ухо.

Судья непреклонна: заседание назначено на следующий день.