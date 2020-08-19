Молитвенник в руках Ефремова и по 33 копейки потерпевшим: как прошло очередное заседание суда по делу актера

В суде кипят страсти. Потерпевшие плачут, адвокаты хамят, слово за слово, и считай скандал.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В суде кипят страсти. Потерпевшие плачут, адвокаты хамят, слово за слово, и считай скандал.
- У вас есть вопросы? - по протоколу то и дело спрашивают Ефремова. Нет. Актер впервые явился на процесс в костюме. Сидит с маленькой книгой, похожей на молитвослов. Доброжелатели скажут - раскаивается. Циники - очередную роль играет.
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский захлебывается в потоках иронии:
- Посмотрите, как замечательно он выглядит! Для человека, которого всего несколько дней назад увезли с приступом в больницу, так просто прекрасно. В Боткинской больнице работают настоящие волшебники!
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Атака на эксперта
В зале суда свою партию разыгрывает защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев. На слезы со стороны потерпевших отвечает кинжальным выпадом:
- Водички принести?
Эксперт объясняет суду обстоятельства аварии и на игрушечных машинках восстанавливает картину этого вечера. При помощи куклы Барби с гнущимися ногами и руками показывает характер травм:
- У пострадавшего перелом левого надколенника, далее ломается таз, грудина от удара о руль...
Пашаев, что называется, теребит раны. Мог ли Захаров выжить, если бы помощь оказали раньше? Был ли пристегнут? Как долго умирал Сергей Захаров?
- В стационар в 22.58 пациент поступил с давлением ноль на ноль. Это фактически означает смерть, - говорит эксперт. Но добавляет, что даже в таких случаях все равно есть шанс выжить.
- Могло ли Захарову стать хуже от того, что его машину перевернули?
- Нет, хуже от этого ему точно не стало.
Пашаев, что называется, теребит раны
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жил ли он в семье?
Начинают слушать младшего сына Сергея Захарова Валерия:
- 8 июня мы с мамой готовились к похоронам бабушки. Вечером лег спать, и тут мне звонит двоюродный брат Андрей, плачет, говорит, что отец попал в аварию, - рассказывает сын Захарова дрожащим голосом, сдерживая слезы. - Прислал мне видео потом. Но мы с мамой не смогли поехать в Москву из-за похорон. Всю ночь я не мог уснуть. Потом позвонил Андрей - первые слова его были, что отца нет.
- Вы говорите, что вам плохо, чуть не плачете. Почему, когда вы ходили по телеканалам, я ваших слез не видел? - напирает на потерпевшего Эльман Пашаев.
- Я не ходил по телеканалам.
Защитник Ефремова уточняет, как часто сын видел отца, как долго тот жил отдельно от родителей, работает ли Захаров-младший в полиции.
- Вы знали, что у отца есть любовница Ирина?
- Нет. Когда увидел по телевизору, обалдел.
- Кто забирал тело отца?
- Двоюродный брат Андрей там был, брат по отцу Виталий...
Младший сын Сергея Захарова Валерий
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Несколько минут занимает перепалка о том, насколько у погибшего была сплоченная семья, раз родня не забрала тело главы семьи из морга. Всеми ритуальными процедурами, напомним, занималась любовница погибшего Ирина Стерхова.
- Извинения Ефремова в Ютубе я не смотрел, мне это неинтересно, - заявляет Виталий. - Я считаю, это было на публику, я себе по-другому извинения представляю.
- А как Ефремов должен был извиниться перед вами, если он под домашним арестом? - возмущается Эльман Пашаев. - Писать ему нельзя, звонить нельзя, выходить никуда нельзя... Уважаемый суд, зачем подсказывают потерпевшему? Надоели уже эти подсказки, будет порядок в судебном заседании?!
«Как его фамилия?»
- Знали ли вы о существовании Ирины Стерховой? - уточняет у брата потерпевшего Добровинский.
- Да, знал. Первый раз я видел ее пару лет назад в аэропорту. Потом брат сказал, мол, живу у одной женщины, мне так удобно. «Разводиться я не собираюсь», - так он сказал.
Родственникам Сергея Захарова удобна версия о том, что Стерхова - случайная женщина в жизни курьера, а не гражданская жена, которая прожила с ним 22 года. Чем крепче семья, чем больше курьер содержал родню - тем выше должен быть размер компенсации.
Адвокат Ефремова всеми силами пытается доказать, что только Стерхова и была семьей курьера, а с другими родственниками - официальной супругой и детьми - он не общался. При этом Пашаев бьет сразу по всем фронтам, чтобы уменьшить размер выплат: он помешал Стерховой войти в дело в качестве потерпевшей (поэтому никакие деньги ей не светят), а теперь пытается доказать, что рязанская семья наживается на гибели Сергея Захарова.
Пашаев буквально пытает вдову Захарова: были ли у мужа заначки, сколько денег он давал ей и сыну, сколько раз она была на телеканалах...
Женщина держится уверенно, даже с вызовом - передразнивает юриста. Хотя ни одного четкого ответа дать не может.
- Адвокат... как его фамилия? Добровинский - запрещал вам общаться с представителями Ефремова? - спрашивает Пашаев.
- Нет.
- Вы знали, что Ефремов записал видеообращение?
- Я его не смотрела! Ефремов мог обратиться через вас, господин Пашаев, через своих многочисленных знакомых. Мы ждали! Но не дождались.
Михаил Ефремов отправляется в суд, чтобы полностью довериться своему экстравагантному адвокату. Фото: Михаил ДЖАПАРИДЗЕ/ТАСС
Контратака
У трибуны четвертый - последний потерпевший - сын курьера от первого брака Виталий Захаров. Он подает иск на 6,5 миллиона рублей. Говорит, что узнал об аварии от Ирины Стерховой - сожительницы отца. Также, по словам сына, он регулярно останавливался у нее в Москве.
- Я считал это место домом моего отца. Мог приехать на месяц, два, иногда даже на полгода - говорит Виталий уточняет, что и сейчас живет у Стерховой.
Александр Добровинский, представляющий интересы троих потерпевших из четырех - жены, младшего сына и брата погибшего, перед тем, как заявить сумму их иска, задает вопрос Михаилу Ефремову:
- Вы так и не вспомнили события той ночи?
- Нет.
- Слова адвокатов согласованы с вами?
- Да.
До этого звездный юрист предупреждал: он заготовил два иска с сильно отличающимися суммами моральной компенсации. Какой документ он уничтожит, а какой огласит, зависит от ответов подсудимого.
Адвокат Добровинский театрально зачитывает детали и главное - сумму иска: 1 рубль.
«Мы хотим внести свою лепту в дело защиты маленьких людей от богатых и зарвавшихся знаменитостей, - пишут в иске родственники погибшего курьера. - Мы простые провинциальные жители Рязани. Но может быть, на таких, как мы, держится наша страна».
Как отмечают члены семьи Сергея Захарова, актер не извинился и не раскаялся.
Кроме того, в иске указаны нотариально заверенные ссылки на СМИ - нелицеприятные высказывания Эльмана Пашаева (а значит, и самого Ефремова) о борьбе за деньги родственников курьера.
- «Его родня мечтает побольше заработать, скоро вся деревня будет претендовать, чтобы стать потерпевшими, - собаки, кошки и так далее. Они как будто Богу молились, чтобы его не стало. Бедный покойный! Он, наверное, в гробу переворачивается!» - зачитывает адвокат Добровинский.
«Прощения от нас ему не будет никогда. А его раскаяние будет притворным», - говорят близкие. Моральный вред - 1 рубль - будет взыскан солидарно на троих потерпевших. То есть жене, сыну и брату Сергея Захарова от Ефремова достанется по 33 копейки.
Еще не финал
Последний козырь
Адвокат Ефремова заявил, что у него есть свидетель, готовый заявить о невиновности Ефремова. Просит отсрочку на день.
Все участники процесса против. Мол, защитник Ефремова тянет время.
- Нашему человеку нужен один день на дорогу, чтобы добраться в Москву, - говорит Эльман Пашаев. - После этого мой подзащитный даст показания.
Адвокат Анна Бутырина, тоже выступающая на стороне потерпевших, зачитывает документы: со стороны защиты актера заявлен один свидетель - Софья Кругликова, которая живет в Москве.
И вдруг Ефремов поднимается с места. Говорит из-под маски, поэтому мало что слышно.
- Какое у вас прекрасное имя - Анна... Софья - моя жена, у нас трое детей. Нам не с кем оставить детей...
- Нам ничего не слышно! - кричит адвокат потерпевшей стороны.
- Купите ...! - громко заявляет Ефремов и показывает на ухо.
Судья непреклонна: заседание назначено на следующий день.