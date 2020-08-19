Вопрос дня: А вы почувствуете на себе, если Белоруссия от нас отвернется? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- У моих детей няня из Белоруссии. Не хотим ее терять. Всю историю в Минске знаю по ее рассказам. У нее там дети работают. В Петербурге няня чувствует себя не как в гостях, она тут дома. Это какой-то фантастический рассказ, что две страны могут разругаться. Там бегают мальчики в коротеньких шортиках, накачанные польским попкорном. Они мечтают превратить страну в часть Речи Посполитой.

Иосиф ПРИГОЖИН, продюсер:

- Я почувствую, как оторвут кусок моего сердца. Мы любим эту страну, часто приезжаем туда. Даем концерты. Но страшно потерять не деньги, а людей. Как это было с Украиной. Только сейчас с нашими друзьями-украинцами восстанавливаются отношения. Они поняли, что мы - даже известные люди - не можем влиять на международную политику. Но прошло много времени, пока наступило примирение.

Константин ПРИДЫБАЙЛО, журналист RT:

- Мне не хочется, приезжая из России в Белоруссию к родным, получать визу, проходить сложные пограничные пункты. У меня многие бытовые вещи завязаны там. Например, у меня мотоцикл с белорусскими номерами. И я свободно перемещаюсь по России. Мне так комфортно, что наши страны близки.

Инна СИРОТКИНА, учитель начальных классов:

- Наши друзья спокойно работают в России, хотя у них белорусская прописка. Один работает в компании по ремонту телефонов. Его жена трудится в салоне красоты. Они очень переживают, что возникнут какие-то проблемы. Ведь у них в Гомеле живут родители, квартира там. Кстати, уже думают, как перебираться в Россию.

Павел ЖАВНЕРОВ, психолог:

- Ходим в соседний магазин за белорусскими колбасами, сыром, творогом. Обидно, если все лавочки свернутся.

Тамара СЕРЕГИНА, пенсионерка из Тулы:

- К нам регулярно приезжает белорусская ярмарка. Я там покупаю одежду внукам, ткань для шиться. Моя племянница живет в Минске. Бесследно это не пройдет для нас.

Антон, читатель сайта KP.RU:

- А мне все равно. Белорусы жили за наш счет. А Лукашенко еще поливал Москву грязью. Пусть посмотрят, каково без нашего рубля. Голодно придется. Тогда сами к нам вернутся.