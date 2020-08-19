Лена Летучая отметила годовщину свадьбы на Занзибаре в соблазнительном бикини

Елена и Юрий отметили годовщину свадьбы. Фото: Инстаграм.

Лена Летучая вместе с мужем Юрием Анашенковым отправилась отдыхать в экзотическую Танзанию. Как только Россия возобновила туристические связи с этой страной, телеведущая и ее избранник улетели на остров Занзибар. Оказалось, что супруги не случайно выбрали для отпуска именно эти даты: в Танзании они отметили четвертую годовщину свадьбы.

- Сегодня у нас годовщина свадьбы, особенный день, - сообщали Летучая в Инстаграме. - Каждый год, мы отмечаем нашу годовщину в красивых местах и лучших отелях мира! И сейчас мы празднуем в лучшем отеле на Занзибаре!

Пара поселилась в пятизвездочном отеле Zuri Zanzibar, двухместный номер в котором стоит около 500 долларов в сутки (36 тысяч рублей). По случаю годовщины Елена и Юрий закатили веселую пляжную вечеринку. 41-летняя телеведущая станцевала в черном бикини, а супруг снял ее эротичные танцы на мобильный телефон.

- Справляли весело, как всегда, - сообщила Летучая фолловерам.

Как призналась телеведущая, если у нее есть возможность побывать на кулинарном мастер-классе, она никогда не упускает ее. Вот и на Занзибаре Елена познакомилась с местным шеф-поваром и приготовила несколько местных блюд. Летучая приготовила мини-пирожки, обжарив их в кипящем пальмовом масле. Судя по фигуре Елены, сама она такие угощения не ест – видимо, кормит ими мужа.

Елена посетила кулинарный мастер-класс. Фото: Инстаграм.

В комментариях фолловеры удивляются: на какие деньги супруги постоянно так роскошно отдыхают? До Занзибара они добирались бизнес-класом, и билеты на двоих стоили не меньше 350 тысяч рублей. До того, как планету захватила пандемия, Елена и Юрий летали на курорты чуть ли не каждый месяц. Судя по всему, отдых постоянно приходится оплачивать Елене, ведь ее муж не может похвастаться высокими доходами. После развода Юрия разразился скандал с алиментами: стало известно, что Анашенков получает всего 50 тысяч рублей в год — или около 4 тысяч рублей в месяц. Именно такой доход супруг Летучей задекларировал в суде, когда его принудили платить алименты сыновьям. Денежное содержание на детей с мужчины потребовала искусствовед Асмик Вайе Рейтор, которая родила ему двоих мальчиков. Сейчас детям Анашенкова 9 и 11 лет.

Летучая приготовила несколько блюд местной кухни. Фото: Инстаграм.

После ухода из "Ревизорро" Елена не так много снималась на телевидении, но зато она активно зарабатывала в соцсетях. В 2018 году телеведущая запустила новое шоу, которое она транслировала только в Интернете. Проект назывался «Летучий надзор. Без цензуры»: в нем Лена проверяла известные бренды продуктов, одежды, косметики. По словам Летучей, шоу не выходило на телевидении, потому что она берется за самые известные торговые марки: в формате ТВ такие программы остались бы без рекламы. С этого года Летучая вновь вернулась на телевидение: она запустила сразу два телепроекта на канале СТС.

Телеведущая всегда подчеркивает, что Юрий Анашенков во всем поддерживает ее.

- Когда задерживаюсь, работаю по ночам, в выходные дни, он мне говорит: «Лена, ты должна выкраивать время. Ты должна в расписании ставить себе хоть иногда выходные!», - рассказывала телеведущая в одном из интервью. По словам Летучей, именно потому они с мужем так часто выбираются куда-то на отдых, поскольку устроить себе полноценные выходные в Москве ей бывает непросто.