Читай-агенты идут в школу

«Личная карта читай-агента» из магазина «Читай-город» учит детей самостоятельности. Фото: предоставлены пресс-службой Читай-города

Детскую самостоятельность не купишь в магазине. Или купишь? Поговорим о скрытой пользе простых ситуаций: как обычная подготовка к школе учит ребёнка принимать решения.

Мы все хотим воспитать детей самостоятельными и уверенными в себе. Для этого нужно давать им возможность проявлять эти качества. Не указывайте ребёнку, что и как делать, а вместе составьте список покупок к школе. Выберите свободный день, когда не будете никуда торопиться, и отправляйтесь в магазин.

«Все родители стремятся к самостоятельности своих детей, но часто по незнанию, мешают её формированию. Например, во многом сами совершают выбор за ребенка. Каким бы авторитетом не обладал родитель, интерес невозможно навязать, - рассказывает семейный психолог Евгения Лялина. - Иногда необходимо просто отойти в сторону и дать возможность для шага вперед своему ребенку!»

На «Личные карты читай-агентов» ребёнок может купить только товары, подходящие по возрасту. Фото: предоставлены пресс-службой Читай-города

Дайте право выбора

Вместо того, чтобы контролировать процесс, создавайте ситуации, в которых ребёнок будет «обречён на успех». Например, пусть сам купит что-то в магазине с помощью подарочной карты. Так вы сами определите сумму покупки и приведёте его в нужный отдел. Ещё поможет простой психологический трюк: дайте ему выбор, но в нужных рамках. Например, спросите ребёнка: «ты хочешь выбрать пенал или тетрадку?» Ребёнок примет своё личное решение, но вас устроит любой из этих вариантов.

Если на карте номиналом 500 или 1000 рублей останутся деньги, их можно использовать в следующий раз. Фото: предоставлены пресс-службой Читай-города

Подарите карту читай-агента

Собираясь за покупками к школе, обратите внимание на специальное предложение в сети книжных магазинов «Читай-город». Там действуют «Личные карты читай-агентов». На них ребёнок может купить только товары, подходящие по возрасту: 0+, 6+, 12+. При этом выберет, что ему по душе и сам расплатится на кассе. Если на карте номиналом 500 или 1000 рублей останутся деньги, их можно использовать в следующий раз.

«Личная карта читай-агента» обязательно вызовет желание действовать. Фото: предоставлены пресс-службой Читай-города

Помогайте и поощряйте

Огромный выбор книг и канцелярских товаров не удивляет современных родителей. Но это сложная задача для ребенка. Выбирая нужный товар из множества, он учится сравнивать и принимать решения. Хорошо, когда рядом есть кто-то взрослый, чтобы ответить на вопросы и поздравить с удачным выбором.

Подарочная карта научит ребенка обращаться с деньгами без риска для родительского кошелька. Фото: предоставлены пресс-службой Читай-города

Разрешите быть взрослым

«Личная карта читай-агента» обязательно вызовет желание действовать. Так обычный поход в магазин научит принимать решения, разовьет уверенность в себе и даже умение общаться – ведь с доброжелательным кассиром нужно поздороваться. Кроме того, подарочная карта научит ребенка обращаться с деньгами без риска для родительского кошелька. И, конечно, принесёт двойную радость: от новых покупок и от того, что всё сделал сам, как взрослый.

Вместо послесловия

Всегда в августе мы решаем, что нужно купить, и ломаем голову над тем, что подарить любимому школьнику. Хочется, чтобы подарок был подходящим для Дня знаний: вдохновлял, помогал развиваться и учиться новому. «Личная карта читай-агента» из магазина «Читай-город» отвечает всем запросам. Потому что лучший подарок – это даже не книга. Это возможность выбрать из тысяч книг.