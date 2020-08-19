«Вылетел под колеса через две полосы»: москвичка сняла на видео велосипедиста-камикадзе

В социальных сетях москвичи обсуждают видеоролик, на котором велосипедист движется по оживленной автомобильной развязке Фото: Кадр видео

В социальных сетях москвичи обсуждают видеоролик, на котором велосипедист движется по оживленной автомобильной развязке, ведущей от Сколковского шоссе на улицы Вяземскую и Витебскую. В кадре молодой светловолосый мужчина едет на велосипеде в нескольких сантиметрах от потока машин. Движется он на приличной скорости, не меньше 40 километров в час. Автор ролика уверяет, что мужчина буквально вылетел ей под колеса.

- Он вылетел мне под колеса слева, пересекая под прямым углом две полосы, потом с обочины крайней правой метнулся влево и только после этого поехал между двух полос, - рассказала «КП» москвичка Инна Долматова. - Я чудом успела притормозить и пропустила его. Понятное дело, что телефон в руки я взяла уже гораздо позже, когда опасность миновала.

Все живы и здоровы. Но Инна решила выложить ролик в социальные сети, видимо, ждала, что ее поддержат автомобилисты, но вышло все наоборот. Женщину завалили гневными комментариями. Главная претензия: она сама нарушила ПДД.

- Автор видео взяла в руки телефон и создала опасную ситуацию. А еще она пересекает сплошную, то есть сама же нарушает правила дорожного движения, - ответила москвичка Татьяна Литвиненко.

В столичной Госавтоинспекции тоже посмотрели ролик. Но наказывать никого не будут. Нарушение велосипедиста в кадр не попало, а доказать, что автор видео снимала за рулем по одному только ролику не получится.