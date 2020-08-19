Россия расскажет о своей гуманитарной деятельности в сфере борьбы с коронавирусом

Работа специалистов лаборатории Роспотребнадзора в Бейруте. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Постпредство России при ООН запустило проект, приуроченный к Всемирному дню гуманитарной помощи. Он посвящен гуманитарной деятельности нашей страны в сфере борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Российская инициатива пройдет в рамках глобальной кампании в социальных сетях #RealLifeHeroes (#НастоящиеГерои) под эгидой Управления ООН по координации гуманитарных вопросов. Ее цель – поведать миру о гуманитарных работниках, настоящих героях этого года, которые мужественно спасают жизни людей по всему свету во времена связанного с СOVID-19 кризиса.

Истории россиян, сражающихся последние месяцы с новой глобальной угрозой человечеству порой на пределе физических возможностей и в самых сложных условиях, являются вдохновляющими примерами самоотверженного следования профессиональному долгу «на передовой».

Герои проекта – сотрудники Минобороны и МЧС России, а также профильных организаций. Рассказы о разнообразной помощи нашей страны миру – поставках гуманитарных грузов, включая медоборудование и лекарства, командировании за рубеж высококвалифицированных врачей для содействия на местах – высвечивают принципиальную важность межгосударственного сотрудничества во время пандемии, а также неизменную готовность России защитить собственных граждан от коронавируса и оказать всестороннюю поддержку другим странам в борьбе с общим вызовом.

Пресс-секретарь Постпредства России при ООН Федор Стржижовский отметил, что отдельное внимание проект уделил российской вакцине от COVID-19 «Спутник V».