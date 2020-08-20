Мост в Китай, поддержка инвестпроектов и старт строительства газохимического завода: Губернатор Амурской области Василий Орлов подвел итоги визита Михаила Мишустина

Губернатор Амурской области Василий Орлов и премьер-министр России Михаил Мишустин (слева направо) во время осмотра временного пункта пропуска у автомобильного моста через Амур между Благовещенском и китайским Хэйхе. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС.

Почти неделю продолжалась рабочая поездка председателя правительства РФ Михаила Мишустина на Дальний Восток: вместе с командой федеральных министров глава кабмина посетил четыре региона — Магаданскую и Амурскую области, Чукотку и Камчатский край. Итоги масштабной инспекции ДФО Михаил Мишустин подвел в Благовещенске. За два дня, которые он провел в Амурской области, премьер-министр успел осмотреть несколько важных объектов, провести десятки встреч и принять целый ряд решений, которые изменят к лучшему жизнь людей всего Дальневосточного округа.

- Считаю, этот визит однозначно станет историческим, - подчеркнул губернатор Василий Орлов, комментируя итоги визита правительственной делегации в Амурскую область.

Прилетев в Благовещенск из Магадана, Михаил Мишустин первым делом отправился осматривать международный мост через Амур. Губернатор Приамурья Василий Орлов показал главе кабмина стройплощадку еще одного моста — через реку Зея в Благовещенске, который станет практически братом-близнецом транснациональной магистрали. Международная переправа через Амур пока закрыта из-за пандемии коронавируса. Строители получили разрешение на ввод его в эксплуатацию, и, как только позволит эпидемиологическая ситуация, международная трасса сразу будет открыта. Михаил Мишустин отметил необычный дизайн моста, который уже стал визитной карточкой Благовещенска, отметив, что любовался им еще с воздуха. Мост «Благовещенск-Хэйхе» свяжет Россию с Китаем и станет экономически важной точкой международной торговли.

- Это совершенно новый момент в отношениях между нашими странами, - оценил переправу Михаил Мишусти, поблагодарив ее строителей за качественную работу. - Это мощная транспортная артерия, которая позволит в год перемещать около 2 миллионов человек и 4 млн тонн грузов.

В ближайшие годы вокруг моста вырастет транспортно-логистический комплекс: появятся парковки, складские и административные помещения и другие инфраструктурные объекты.

- Безусловно, такие объекты инфраструктурного характера будут влиять на всю экономику региона. Мост имеет стратегическое значение, открывает большие возможности для реализации важных международных проектов, обеспечивает дальнейшее усиление сотрудничества по многим направлениям, в том числе — расширению торговых операций, - отметил Василий Орлов. - Он также будет способствовать наращиванию турпотока между двумя странами.

Особое внимание премьер-министр уделил организации работы пограничных переходов. Мишустин познакомился с программой строительства и модернизации пунктов пропуска через границу на Дальнем Востоке и отметил ее низкую эффективность. Глава кабмина поручил проработать проблему с погранпереходами не только на Дальнем Востоке, но и по всей стране.

Во время рабочей встречи губернатор Амурской области обсудил с премьер-министром главные вопросы развития региона, реализацию крупных инвестпроектов, организацию борьбы с коронавирусом. Василий Орлов рассказал о социально важном для региона объекте - областном онкодиспансере, и Михаил Мишустин пообещал выделить средства на его строительство из федерального бюджета. Премьер-министр и глава региона обсудили вопросы модернизации Благовещенского государственного педагогического университета: в этом году вузу исполняется 90 лет. На базе университета будет создан центр межрегиональной компетенции, где будут готовить специалистов для работы в цифровых образовательных центрах «Точки роста» и Кванториумах. На поддержку из федерального бюджета рассчитывает и проект строительства новой школы в селе Чигири на 528 мест. Проработать вопрос премьер поручил министерствам финансов и просвещения. Кроме того, Василий Орлов и Михаил Мишустин обсудили реконструкцию площади Ленина и строительство городского центра «Трибуна-холл» в Благовещенске. Работы продлятся два года, общая стоимость строительства - 2,2 млрд. рублей. Михаил Мишустин дал поручение Минфину рассмотреть возможность софинансирования из федерального бюджета и поддержать этот проект.

Еще одним важным итогом визита Михаила Мишустина в Приамурье стал запуск строительства Амурского газохимического комплекса СИБУРа. Завод станет одним из самых крупных и современных в мире производителей базовых полимеров. В режиме видеосвязи премьер-министр дал старт проекту, и строители забили первую символическую сваю.

- Мы создаём новую точку роста, даём импульс развитию всей экономике всего региона. Здесь будут созданы тысячи новых рабочих мест, появится транспортная и социальная инфраструктура, - отметил Михаил Мишустин. - Я надеюсь, что это изменит не только экономические показатели, но и жизнь людей станет более комфортной. Это яркая страница в истории России и Дальнего Востока.

Еще одним событием, после которого жизнь многих людей изменится к лучшему, стала встреча председателя правительства с участниками программы «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека». Михаил Мишустин распорядился распространить программу «Дальневосточная ипотека» на Чукотку и Магаданскую область: теперь жители городов в этих регионах смогут приобретать по льготным условиям жилье на вторичном рынке. Премьер-министр также рассказал об изменениях, которые будут внесены в нормативную базу программы «Дальневосточный гектар» - о мерах поддержки сельхозкооперативов и расширении возможности программы для тех, кто доказал эффективность своей работы на земле.

Во время рабочей встречи губернатор Амурской области обсудил с премьер-министром главные вопросы развития региона. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС.

Насыщенной и эффективной получилась встреча премьер-министра и федеральных министров с руководителями дальневосточных регионов. Заседание правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока прошло в Благовещенске 18 августа. По мнению премьер-министра, главная проблема, которая тормозит экономическое развитие регионов, - это отток населения.

- Нужно дать перспективу сразу нескольким поколениям, и для этого нужны новые рабочие места, современное производство, хорошее жилье, качественные дороги, доступная медицина и образование, - подчеркнул Михаил Мишустин.

Задача глав регионов - создавать для людей комфортные и привлекательные условия для жизни и работы на Дальнем Востоке. В конце июня Владимир Путин дал поручение правительству в течение трех месяцев разработать и утвердить национальную программу социально-экономического развития ДФО до 2024 года (а в перспективе — до 2035 года).

- В ходе визита мы получили очень важную для нас обратную связь, - отметил Михаил Мишустин. - И жители Дальнего Востока рассказывали нам очень много историй, о том как они живут, что им необходимо. Не влюбится в Дальний восток невозможно. Были члены делегации, которые не были ни разу в ДФО, и все они очень восторженно отзываются о том опыте, который за эту неделю получили.