«Литр молока подорожает рубля на два»: в 2021-м введут обязательную маркировку молочной продукции

Из-за введения маркировки могут подорожать молочные продукты. Фото: Евгения ГУСЕВА

Минпромторг предложил со следующего года ввести обязательную маркировку молочной продукции. Цель благая — не допустить проникновения на рынок «левого» молока, сыра и т.д. Но инициатива не вызвала горячего одобрения со стороны производителей. Дело в том, что в молочной отрасли уже действует такой контроль на базе государственной информационной системы «Меркурий» и, по отзывам молочников, он уже «отбелил» отрасль — то есть поставил заслон на пути серой продукции.

К чему же приведет новая система?

- Себестоимость молочной продукции однозначно вырастет, - сказал «КП» исполнительный директор Национального Союза производителей молока Артем Белов. - Введение маркировки потребует достаточно существенных затрат для бизнеса. Это закупка оборудования для нанесения и считывания матрикс-кода, плюс обслуживание этого оборудования, кто-то должен работать на нем — значит, прибавляем еще зарплату оператору или затраты на автоматизацию процесса. И еще стоимость самого Data Matrix кода, для каждой единицы продукции это 60 копеек. Конечно, все это повлияет на себестоимость. Насколько конкретно — можно будет сказать после завершения эксперимента, который сейчас проводится на ряде предприятий.

Гораздо более жестко высказался уральский фермер, глава общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко.

- Ну прямо все уже замаркировали, а что это поменяло в стране — ничего! - рубанул «КП» фермер Мельниченко. - Маркировка приведет только к удорожанию продукции, в рознице литр молока вырастет рубля на два. Есть уже одна система контроля — зачем же дублировать? Я не раз предлагал: если государство считает, что это очень нужно, давайте за государственный счет и внедрим. Почему это надо делать за счет хозяйств и в конечном итоге потребителей?

По словам Мельниченко, в отрасли есть гораздо более серьезные проблемы.

- У нас дефицит молока в России - 16 млн тонн, - говорит он. - Чтобы его каким-то образом покрыть, мы, помимо сухого молока, завозим еще более 1 млн тонн пальмового масла. Большая часть идет на молочку — сыры, творог, мороженое. Мы не можем наладить нормальную жизнь на селе, не можем остановить отток населения, коров себе завести, но зато мы нормально вводим разные препятствия для развития малого и среднего бизнеса. Крупные предприятия справятся, а для малых это существенный удар по карману — закупка всего необходимого оборудования. Единственный бизнес, который выиграет от такого нововведения — это производители оборудования для маркировки и считывания.

Ближайшее подведение промежуточных итогов действия новой системы состоится 31 августа, следующее 31 октября и финальные итоги - 31 декабря. В эксперименте участвует 5700 компаний. Маркировка предусматривает нанесение кода в формате Data Matrix на каждую единицу продукции и передачу данных о движении каждой единицы товара в систему "Честный знак".

СРОКИ ВНЕДРЕНИЯ МАРКИРОВКИ

- Несгущенные молоко и сливки со сроком хранения от 28 суток - с 20 января 2021 года

- Молоко и сливки со сроком хранения до 28 дней, сгущенные молоко и сливки, сливочное масло, сыр и творог, напитки с молочным жиром - с 1 июля 2021 года

- Пахта, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные продукты - с 1 октября 2021 года.

- Для крестьянских хозяйств, самостоятельно осуществляющих розничную продажу собственной молочной продукции — с 1 октября 2022 года.

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