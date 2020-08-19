Роза Хайруллина ушла от Машкова, а Максим Матвеев окончательно переехал в Питер

Роза Хайруллина просто перешла в статус приглашённой звезды и пока не бросает свои спектакли Фото: Борис КУДРЯВОВ

По «взаимной договоренности» из труппы театра Олега Табакова ушла актриса Роза Хайруллина. Вроде бы договоренность была достигнута еще полтора месяца назад, но только сейчас об этом стало известно.

Ничего страшного, конечно, не произошло – актриса просто перешла в статус приглашённой звезды и пока не бросает свои спектакли. Такой они с Машковым нашли компромисс. Сама актриса решение уйти из «Табакерки» не комментирует. Поэтому можно только строить версии, почему. Знающие люди говорят, не исключено, что скоро мы увидим Розу в спектаклях театра «На Малой Бронной», где худруком работает более близкий ей по духу режиссер Константин Богомолов.

Другая потеря «Табакерки» - Максим Матвеев, который, судя по всему, переехал окончательно в Питер и пока не будет играть ни в «Кинастоне», ни в «Дьяволе». Жизнь на два города, похоже, ему надоела. Матвеев, правда, был не в штате, а тоже работал как приглашенный артист. Возможно, будут еще и другие кадровые решения, но о них мы узнаем позже на сборе труппы в начале сентября.

Другая потеря «Табакерки» - Максим Матвеев Фото: Борис КУДРЯВОВ

На днях стало известно, что актриса МХТ им. Чехова Дарья Мороз собирается покинуть легендарную труппу (правда, тоже от своих спектаклей пока не отказывается). И тоже не исключено, что она будет играть в театре, которым руководит ее бывший супруг Константин Богомолов.

Сколько ещё значимых артистов последуют ее примеру, трудно сказать. Ждем анонсированного на 7 сентября собрания в труппе главного драматического театра страны.

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С 1 сентября актерская школа Олега Табакова будет работать как полноценный театральный вуз.

- Актерская школа была открыта Олегом Павловичем 10 лет назад. В нее отбирают талантливых ребят со всей страны. В основном школьников после 9-го класса, - пояснил Владимир Машков. – Живут они на обеспечении Москвы. Школа бесплатная. Учить на артиста за деньги нельзя. Теперь наши выпускники будут получать диплом о высшем образовании (подробности).