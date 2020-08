Little Big опять обвиняют в плагиате. Автор требует за танец Skibidi более 11 миллионов рублей

Ильич из Little Big, как уверяет Валь Толетов, слямзил его движения, и фрагменты хаус-версии трека

Нот всего семь — классический и самый распространенный аргумент тех, кого обвиняют в умыкании творческих методов, мелодий, сэмплов или мотивов песен. Мол, как избежать повторов, если музыкант и так ограничен всего несколькими нотами? Вот только у кого-то получается жить и работать без этих обвинений, а у кого-то не очень.

Так, популярнейшая группа Little Big из Питера, победившая в несостоявшемся «Евровидении-2020» по числу просмотров клипа заявленной песни UNO (более 143 миллионов просмотров), опять попалась на, как говорит наш президент, «цап-царап».

Ранее лидеру коллектива Илье «Ильичу» Прусикину указывали на то, что популярнейшие песни его группы местами, как две капли воды, похожи на хиты американцев The Black Eyed Peas и российского рэпера T-Killah.

Теперь в Youtube на канале “Здесь настоящие люди” вышел обзор Валя Толетова — лидера группы Hard Bass School, который в 2010 году спародировал поклонников танца хардбасс (популярен среди гопников, ультраправых и футбольных фанатов — исполняется в спортивных штанах и на улице, в том числе как комическая альтернатива лезгинке) и записал ролик «Раз, раз, раз, это хардбасс», ставший потом вирусным.

Многие повторяли незамысловатые движения, отплясывая своеобразного ГОПака посреди улицы. Даже до детских садов доходило.

А вот Ильич из Little Big, как уверяет Валь Толетов, слямзил и это движение, и фрагменты хаус-версии трека, и саму идею запускать танцевальные флешмобы. Для своих хитов «Слэмятся пацаны» (кавер-версия шлягера группы «Руки вверх»), Pop On The Top и даже Skibidi.

В видеоролике показано, как Валь составляет исковое заявление, сидя в отделении Почты России (чтобы отправить его в суд) и объясняет, в чем заключается плагиат.

- Бас, читка, количество ударов (баса) в минуту — все идентично нашему, - говорит Толетов. - Бас песни Little Big «Pop On The Top» срезан с нашей композиции «Раз, раз, раз, это хардбасс». Возможно, незначительные изменения были, но конкретно этот бас синтезирован нами в программе для создания музыки, которую мы разработали. Нигде, кроме как из нашего трека, они не могли взять его.

Толетов попеременно ставит треки Hard Bass School и Little Big и уверяет, что хореография и знаменитые танцевальные вирусные движения Ильича (в том числе из хита Skibidi) были заимствованы из его клипов. И требует за это 11 миллионов 750 тысяч рублей.

- У меня нет сомнений, что они сначала посмотрели наши клипы, а потом создали свои, - уверяет Валь. - Именно мы — отцы-основатели танцевальных челленджей. И очевидно [в творчестве Little Big] очень много одинаковых элементов.

При большом желании в треках Little Big можно расслышать мотивы, схожие с треками Hard Bass School, но это скорее стилистическое совпадение, ведь рэйв, транс и хаус-треки достаточно часто содержат почти идентичные куски музыки (ритмичные повторы с подключением бас-бочки), чтобы слушателя было проще пригвоздить к танцполу, и под этот бит было легче «колбаситься».

Вопрос в том, как оценит эти схожие фрагменты суд или профессиональная экспертиза.

«Они вдохновлялись нами»: Основатель Hard Bass School рассказал, почему требует 12 миллионов рублей с Little Big за плагиат

По словам Валя Толетова, они потеряли прибыль под давлением более известного артиста (подробности).

«Мало ли что я ему говорила»: Мать Ильи Прусикина из Little Big, советовавшая ему бросить музыку, гордится своим сыном

Прусикин жил в Забайкалье в небольшом поселке Усть-Борзе. Когда Илье было 11 лет, родители с сыном переехали в город Сосновый Бор Ленинградской области. Отец работал начальником ЖЭКа. Он-то, по воспоминаниям знакомых семьи, и радел о творчестве сына (подробности).