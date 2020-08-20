Вот это стройняшка: Лолита пришла в театр в дерзких мини-шортиках

Лолита сыграет в пьесе Гоголя "Женитьба". Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лолита Милявская осваивает новое для себя амплуа драматической актрисы: 56-летняя певица вошла в состав труппы столичного театра «Модерн». В новом сезоне звезда шоу-бизнеса выйдет на сцену в гоголевской «Женитьбе», причем в одной из главных ролей – она сыграет Агафью Тихоновну. Художественный руководитель театра Юрий Грымов уверен: уж кто-кто, а Лолита с ее опытом свадеб и разводов – отличный кандидат на эту роль. Милявская была замужем пять раз, а сейчас вовсю намекает, что не за горами и шестой брак.

На сбор труппы театра «Модерн» певица пришла в эффектном наряде: красный топ, коротенькие шортики, яркие кроссовки, в руках – зеленая сумка. После развода со спортсменом Дмитрием Ивановым Лолита сильно похудела и теперь может позволить себе любые наряды.

Певица пришла на сбор труппы театра "Модерн" в коротких шортиках. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Скромно присев на театральный диванчик, новоиспеченная актриса призналась, что давно была поклонницей театра «Модерн» и всегда мечтала о роли в классической пьесе. Но при этом она прекрасно осознает, что у нее может не получиться (вообще-то Лолита сказала про себя «я хреновая актриса», но это уж слишком самокритично).

- Мне очень страшно. И я не кокетничаю, - призналась Милявская. - С одной стороны, я дождалась. Потому что это очень ответственно, и это тот материал, где реально надо иметь мастерство. Но когда у тебя рядом такой режиссер, тебя направят. Но с другой стороны, это такая паника и такой испуг, что я давно не ощущала панической атаки. Сегодня в зале она у меня началась.

Художественный руководитель театра Юрий Грымов уверен: уж кто-кто, а Лолита с ее опытом свадеб и разводов – отличный кандидат на эту роль. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Лолита пообещала, что если почувствует, что не тянет – первой подойдет и скажет об этом Грымову. Режиссер, впрочем, уверен, что у певицы все получится и напоминает, что у нее профильное, театральное образование (Милявская закончила Тамбовский филиал Московского государственного института культуры по специальности «режиссура культмассовых представлений и праздников»). Опять же опыт пяти браков поможет. В труппе шутят: Лолита вполне может найти себе нового жениха и в театре. Сама певица к этой перспективе относится скептически.

- Дело не в том, сколько раз я была замужем, мне это вряд ли поможет. Я вряд ли какого-нибудь найду в этой труппе, - считает она.

Певица присела на диванчик, продемонстрировав стройные ноги. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица не раз намекала, что ее сердце больше несвободно. По словам Лолиты, ее новый избранник – человек серьезный, не любит светиться на публике. Артистка считает, что уже созрела для шестого замужества, тем более, что ее новый возлюбленный является идеальным кандидатом на роль мужа, да и зарабатывает он неплохо.

- Если позовет замуж – пойду, - призналась как-то журналистам Милявская.

Лолита призналась: ей очень страшно выходить на сцену в классической пьесе. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Пока же Лолита до сих пор не поставила точку в своем последнем браке. Суд официально развел ее с Дмитрием Ивановым, остался последний шаг: выписать экс-супруга из квартиры. Иванов этому всячески сопротивляется, и Милявская сейчас пытается выписать его через суд. Но бывший муж и тут старается затянуть процесс. На днях судебное заседание было перенесено на неделю из-за того, что вместо оригинала документа Иванов принес копию. Судью это не устроило, и он перенес дату следующего заседания.